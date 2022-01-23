الأحد 23 يناير 2022 ,20 جمادى الآخرة 1443
رقم العدد:
4328
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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جريدة النهار
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أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
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مال وأعمال
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«النهار»: بعض هزائم الكرة في مصر تُنسب للسِّحر... وكذلك بعض حالات الطلاق لدينا !
تائه
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