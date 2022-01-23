«النزاهة»: وزير الدفاع يحارب الفساد

الأولى

فيما يجري التنسيق النيابي - الحكومي على قدم وساق من اجل عقد جلسة خاصة بعد غد الثلاثاء للقضية الاسكانية وزيادة رأسمال بنك الائتمان، رجحت مصادر نيابية ان تصبح جلسة مجلس الامة اليوم الخاصة باقرار قانون بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية في حكم الملغاة، بسبب غياب التنسيق بين النواب والحكومة بشأنها، وفي ظل عدم وجود تقرير جاهز من اللجنة التشريعية حول هذا الشأن.

وأوضحت المصادر ان الترتيبات بشأن

جلسة السكنية وقروض البناء يقف وراءها النائب فايز الجمهور رئيس اللجنة الاسكانية الذي قام بأدوار مكثفة خلال اليومين الماضيين للتنسيق مع نواب حدس والنائبين محمد الحويلة وصالح المطيري من جهة وبين الحكومة من جهة اخرى.

وبينت ان انعقاد الجلسة في حكم المؤكد حتى الآن، وهي التي يعول على تعاون السلطتين فيها من اجل ضمان تجديد الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر. الى ذلك أكد نائب رئيس مجلس الأمة احمد الشحومي ان تجديد الثقة بأي وزير أو سحبها منه لا علاقة له بأي عواطف أو مصالح شخصية، وانما اساسه قناعة النائب التي سيُساءل عنها امام الله عز وجل.



وأضاف: ان الدلائل والوقائع تؤكد ان لدى وزير الدفاع نوايا صادقة لتحقيق الاصلاح المنشود وترميم الكثير من الأمور الواقعة ضمن مسؤولياته، مؤكدا استحقاقه تجديد الثقة به ومنحه اياها.

وقال الشحومي في بيان له: لما كانت الرقابة البرلمانية التي يمارسها عضو مجلس الأمة امانة كبيرة ومسؤولية ثقيلة، وبناء على تلك الحقيقة قدم النائب والأخ حمدان العازمي استجوابا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ساعيا من خلاله إلى تحقيق المصلحة العامة بما يملكه من خبرة وتجربة ونوايا صادقة.

وزاد الشحومي اني مقتنع بأن قرار تجديد الثقة بأي وزير أو سحبها منه لا علاقة له بأي عواطف أو مصالح شخصية أو حسابات انتخابية، وانما بقناعة النائب التي يساءل عنها امام الله عز وجل، ومقتنع كذلك بأن نصرة الحق تكمن في تمكين سبله وتحقيق مقتضاه والأخذ بيد المصلح والمجتهد. واردف قائلا: يجب ألا يكون تباين الرؤى والاختلاف بوجهات النظر سببا في شقاق وفتنة وصراع، ما دام الهدف هو ابتغاء المشورة والسداد والحكمة والبدء باتخاذ الحلول والتطوير. وأكمل الشحومي ان الاستجواب، وان تضمن ما يستحق البحث والنقاش، لم يبلغ حد نزع الثقة عن الوزير الذي لم تنل اعماله اي مساس بالثوابت الشرعية أو مخالفة للقانون، كما لم تثبت اي تهمة فساد أو الشروع فيه، بل ان الدلائل والوقائع تؤكد ان الوزير اجتهد في تحقيق الاصلاح المنشود وترميم الكثير من الأمور الواقعة ضمن مسؤولياته وتصحيح مسار العديد من القضايا التي تمت مناقشتها خلال الاستجواب وأنه قادر على تحقيق الكثير من الاصلاح في المستقبل.

وختم الشحومي بقوله لذلك ارى استحقاق الوزير تجديد الثقة ومنحه اياها، واؤكد ان الاستقرار السياسي وتعاون السلطتين يجب ان يكونا منهاج العمل البرلماني في المرحلة المقبلة لان العمل من اجل الصالح العام سيكون له الأثر الايجابي الكبير لتحقيق الآمال الكبيرة ولخدمة وطننا العزيز ورفعته وازدهاره.

على صعيد متصل، أكدت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية اطمئنانها لجميع الاجراءات الاصلاحية وجهود مكافحة الفساد التي اتخذها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر العلي وبالذات ما يتعلق بصفقة اليوروفايتر والملاحظات السابقة لديوان المحاسبة التي احيلت جميعها إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد منذ تولي وزير الدفاع المسؤولية. واعتبرت في بيان لها ان الاجراءات الحازمة التي اتخذتها وزارة الدفاع بقيادة وزير الدفاع الجابر تؤكد المضي قدما على نهج وزير الدفاع الأسبق المغفور له الشيخ ناصر الصباح واستكمال جهوده في الملفات التي تعامل معها، وتدعو الجمعية الجميع وخاصة السلطة التشريعية لدعم تلك الاجراءات الاصلاحية ودعم جهود مكافحة الفساد التي تقوم بها وزارة الدفاع.

وقالت تابعت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية الاستجواب المقدم للوزير وراجعت كل الردود على نقاط الاستجواب المتعلقة في النزاهة ومكافحة الفساد وما تضمن من كشف لجهود الوزير في تعزيز النزاهة والمساءلة التي جميعها محل ارتياح وتقدير من المجتمع المدني. وخلصت إلى دعمها لجميع الإجراءات التي اتخذها العلي، مطالبة هيئة مكافحة الفساد بسرعة استكمال تحقيقاتها في الملفات التي قدمها الوزير للهيئة، وإحالة من تثبت عليه الإدانة الى النيابة العامة.