«PCR» للهواء.. زر يُثبَّت على الملابس يطارد «كورونا»

الأولى

واشنطن - الوكالات: تمكن باحثون من جامعة «ييل» الاميركية من تطوير جهاز قابل للارتداء يستطيع الكشف عن فيروس كورونا. ووفق الموقع الإلكتروني للجامعة، يستطيع الجهاز التقاط الهواء المحمل بالفيروسات، والكشف عن وجود «كورونا» من عدمه. ويمكن لهذا الجهاز أن يكون مفيدا للعاملين في «بيئات عالية الخطورة» مثل مرافق الرعاية الصحية وحتى المطاعم.

وقالت كريستال جودري بوليت، المتخصصة في علم الأوبئة: إن «الجهاز عبارة عن زر صغير يمكن ارتداؤه بسهولة». وأضافت أن هذا الجهاز يمكنه «اكتشاف مستويات منخفضة من وجود فيروس كورونا، وهو ما يكشف احتمالية التعرض مبكرا للفيروس، والذي قد يعني إجراء الاختبار للتأكد من الإصابة بالفيروس أو الحاجة للحجر الصحي».

وأكدت بوليت «أن هذا الجهاز يمكنه المساعدة في منع انتشار «كورونا»، خاصة لدى الأشخاص الذين قد يحملون المرض من دون أعراض تظهر عليهم». ويعتمد الجهاز على فحص الهواء المحمل بالفيروسات والرذاذ التنفسي الذي يخرج من الأشخاص عند السعال أو العطس أو حتى الحديث، أو بمعنى اخر يقوم الجهاز بإجراء ما يشبه فحص «PCR» للهواء حول الشخص باستمرار، ويمتاز الجهاز بصغر حجمه وأنه غير مكلف ولا يحتاج لوصله بالكهرباء وهو خفيف الوزن.

واختبر الباحثون 62 قطعة من هذا الجهاز على متطوعين لمدة خمسة أيام، حيث تمكن من كشف وجود «كورونا» في الجو مع خمسة أشخاص، وتم إجراء فحوصات مخبرية إضافية للتأكد من النتيجة التي كشفها الجهاز.