الكويت تقود جهود إعادة الثقة مع بيروت

عربيات ودوليات

بيروت – الوكالات: التقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر امس مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة بيروت.

وبعد لقائه عون، في قصر بعبدا، أكد الناصر أنه «يحمل رسالة كويتية خليجية دولية لإعادة بناء الثقة مع لبنان». واضاف في مؤتمر صحافي له «لا يوجد أي توجه للتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، ولبنان ساحة أمل للجميع وليس منصة عدوان». وتابع وزير الخارجية «نرحب باللبنانيين بكل مستوياتهم لزيارة الكويت وزيارة وزير الخارجية اللبناني ستكون ثنائية وهناك دعوة سابقة للرئيس ميقاتي».وقال الناصر إنه قدم مقترحات للرئيس اللبناني ميشال عون بشأن كيفية بناء الثقة مجددا مع لبنان.

من جهته اكد الرئيس عون ان لبنان يرحب بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي وهو ملتزم بتطبيق اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصلة وقال الرئيس اللبناني ان أفكار مبادرة «لإعادة بناء الثقة» التي نقلها الوزير الكويتي ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها، وهناك حرص لبناني ثابت على المحافظة على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية.

وكان وزير الخارجية اكد مساء السبت، أن الكويت تعمل على «إعادة بناء الثقة» مع لبنان. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، إن «العلاقات مع لبنان لم تقطع وإنما تم سحب السفراء للتشاور». وأعرب الشيخ أحمد الناصر عن سعادته لزيارة لبنان وقال إنها تحمل صفتين الاولى كوزير الخارجية الكويتي والثانية بصفة عربية كون الكويت ترأس المجلس الوزاري في الجامعة العربية. وقال ان «هذا التحرك الكويتي الخليجي العربي الدولي يحمل ثلاث رسائل الأولى رسالة تعاطف وتضامن مع الشعب اللبناني والثانية رغبة مشتركة لاستعادة لبنان رونقه وتألقه كون لبنان أيقونة متميزة في العالم العربي» واكد «لكي يكون هذا الامر فعالا يجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص» مشددا على «ان لا يكون لبنان منصة عدوان لفظي او فعلي تجاه اي دولة كانت». اما الرسالة الثالثة فقال الشيخ أحمد الناصر انها «رؤية كويتية خليجية حيال لبنان وهي ان يكون واقفا صلبا على قدميه لان لبنان القوي هو قوة للعرب جميعا وهنا تأتي اهمية ايفاء لبنان بالتزاماته الدولية وجميع الدول تدعم وتساعد هذا الامر». واكد الشيخ أحمد الناصر على ان «خطوات اجراءات بناء الثقة مع لبنان تحتاج إلى وقت وان تكون خطوات ثابتة وعملية وملموسة يلمسها جميع الأطراف وبناء عليها تتقدم الأمور» وأضاف ان كل الدول المحبة للبنان «لا تتدخل بشؤونه الداخلية مثلما لا نريد أن يتدخل لبنان بشؤون دول اخرى». وذكر «ان لدى كل الأطراف الإقليمية والدولية رغبة عارمة بأن تكون سياسة النأي بالنفس التي اصبحت مرادفة لسياسة لبنان قولا وفعلا». واشار الى ان كل دول مجلس التعاون الخليجي في بياناتها الرسمية وغير الرسمية متعاطفة ومتضامنة مع الشعب اللبناني مبينا ان «التحرك الكويتي هو تحرك خليجي إذ يوجد هناك مع الدول الخليجية في هذا الموضوع». وقال الشيخ أحمد الناصر «لم يكن هناك قطع للعلاقات انما سحب سفراء للتشاور فلم تقطع العلاقات مع لبنان». وأضاف «هناك إجراءات تتم مع لبنان على امل ان تؤخذ بعين الحسبان وفي القادم من الايام نلقى تجاوبا وتفاعلا معها».

من جانبه ثمن الوزير بو حبيب حكمة الكويت ودورها الجامع قائلا «ان التجارب أثبتت ان دور الكويت قيمة مضافة في عمقنا ووجداننا العربي». وقال الوزير اللبناني، إن بلاده تعول «على الكويت لبناء مزيد من الحوار بين العرب».

