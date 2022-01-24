«الجامعة» تطالب العالم بتصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية»

عربيات ودوليات

دان مجلس جامعة الدول العربية واستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الغاشم والآثم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية على منطقة «مصفح آيكاد3» ومنطقة الإنشاءات الجديدة بمطار أبوظبي الدولي، والذي أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية، وأسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ستة مدنيين.

ورحب المجلس بتضامن الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مع الإمارات العربية المتحدة، وبتنديدها بالاعتداءات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد مناطق ومنشآت مدنية بوصفها هجوم إرهابي جبان آثم. وأكد أن هذه الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديدا حقيقيًا على المنشآت المدنية الحيوية، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين وتشكل خطرًا على خطوط الملاحة التجارية الدولية.

وشدد مجلس جامعة الدول العربية على أن الهجمات الإرهابية التي قامت بها الميليشيات الحوثية تعكس طبيعتها الإرهابية وتكشف عن أهدافها الحقيقية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتحديها لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكد التضامن المطلق مع الإمارات والوقوف إلى جانبها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أرضها ومصالحها الوطنية ومقدراتها. كما أكد المجلس تأييده ودعمه لحق دولة الإمارات في الدفاع عن النفس ورد العدوان بموجب القانون الدولي، مثمنا حرص دولة الامارات على الالتزام بالقانون الدولي واحترامه وامتثالها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالب كل الدول تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية بعد هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفًا واحدًا في مواجهة هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لردع ميليشيات الحوثي وردعها للتوقف عن أعمالها الاجرامية المتكررة في اليمن والمنطقة. ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم وموحد ضد الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ولردع ومواجهة الفظائع المستمرة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين وعرقلتهم المتعمدة لإيصال المساعدات والإمدادات الإنسانية ومصادرة المواد الغذائية.

وطلب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى المجلس في دورته العادية القادمة (157).

وطلبت أبوظبي، في مذكرة رسمية، عقد دورة غير عادية فيما عممت الأمانة العامة للجامعة الطلب الإماراتي على الدول العربية، وأيدته الكويت التي أكدت موقفها الرافض «للارهاب» بكل أشكاله ووقوفها مع الامارات وتأييدها لكل ما تتخذه من اجراءات لمواجهة الاعمال الارهابية.

واعلن مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير احمد البكر في كلمة أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين ترحيب الكويت بالبيان الصادر عن مجلس الأمن بالاجماع الجمعة الماضي الذي دان فيه هجمات هذه «الميليشيا الارهابية» على منشآت في الامارات. واشار البكر الذي يرأس الدورة العادية 156 لمجلس الجامعة الى دعوة الكويت لمجلس الأمن لمضاعفة جهوده للضغط على ميليشيا الحوثي للاستجابة الى دعوات وقف اطلاق النار والتفاعل الايجابي مع جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن ووضع حد للهجمات التي تتعرض لها كل من السعودية والامارات. واوضح ان هذا «يمهد لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية وصولا الى الحل السياسي المنشود وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216». وأعرب عن تطلع الكويت الى أن «يخرج الاجتماع بنتائج تعزز من الموقف العربي تجاه أمن واستقرار الدول الشقيقة والمنطقة والتعبير عن الموقف الموحد لادانة هذه الاعتداءات الارهابية التي تعرضت لها الامارات من قبل ميليشيا الحوثي». وقال ان هذه الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية تنعقد بطلب من دولة الامارات وتأييد من الدول الاعضاء «للوقوف على التطورات بالغة الخطورة المتمثلة باستمرار مسلسل الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين والمناطق والمنشآت المدنية». واعاد الى الاذهان قيام هذه الميليشيا الاثنين الماضي «بهجوم ارهابي آثم» على منشآت مدنية في دولة الامارات ما تسبب بمقتل وجرح عدد من المدنيين الابرياء.

