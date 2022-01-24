رئيس البرلمان العراقي: «داعش» لن يعود وسينجلي الإرهاب بكل أشكاله

عربيات ودوليات

أكد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، أمس، أن تنظيم «داعش» الإرهابي التكفيري لن يعود مجددا إلى العراق وسينجلي الإرهاب بكل أشكاله.

وقال الحلبوسي في تغريدة له عبر حسابه في «تويتر»، إن «سياسة التهويل الدعائي لإحداث الاضطرابات وبث الإشاعات بواسطة زمرة من المرتزقة لم تعد تنطلي على أحد»، مضيفا أن «أحداث 2014 كانت درساً بليغاً استوعبه العراقيون جيدا».

وتابع الحلبوسي، أن «داعش لن يعود، وسينجلي الإرهاب بكل أشكاله، فلا مكان ولا مأوى لهم في عراقٍ سيد آمن مقتدر مزدهر». وأفادت وسائل الإعلام العراقية، في وقت سابق، بانطلاق عملية عسكرية واسعة في منطقة العظيم بمحافظة ديالى بالعراق. ووفقا لقناة «السومرية نيوز»، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، أمس، العثور على زورق يستخدمه داعش بنهر حاوي العظيم في محافظة ديالى. وذكرت الهيئة في بيان لها، أن: «قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي عثرت على زورق يستخدمه عناصر داعش للتنقل في نهر حاوي العظيم». من جهته، قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر إن البعض يقوم بتضخيم خطر الإرهاب لإشاعة الخوف والطائفية. وكتب عبر تويتر يقول «يشيع العدو الإرهابي أنه قادم.. المشكلة الأكبر هو ما يقوم به البعض من تضخيم الأمر ليشيع الخوف والرعب والطائفية في أواسط الشعب العراقي فيكون بنظرهم حامي الأرض والعرض». كما أضاف «نحن على أتم الاستعداد والتأهب جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية لردع أي خطر محتمل». وتابع «على الحكومة تعزيز قدرات الجيش العراقي الذي يقع على عاتقه حماية العراق».

