سورية.. معركة غويران متواصلة و«قسد» تخلي المدنيين

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الحسكة - الوكالات: قتل 123 شخصاً خلال الاشتباكات المستمرة لليوم الرابع على التوالي بين مقاتلين من تنظيم «داعش» والقوات الكردية على أثر هجوم للجهاديين على سجن في شمال شرق سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان امس.

وتحدث المرصد عن مقتل «77 من تنظيم «داعش» و39 من «الأسايش» (قوات الامن الكردية) وحراس السجن وقوات مكافحة الإرهاب و«قسد» وسبعة مدنيين،» في آخر حصيلة.

وقال المرصد إن «العدد أكبر من ذلك والعدد الحقيقي غير معروف حتى اللحظة، نظراً لوجود العشرات لا يعرف مصيرهم»، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى بعضهم في حالات خطرة.

والهجوم الذي يشنه تنظيم «داعش» على سجن غويران، هو «الأكبر والأعنف» منذ دحر التنظيم في مارس 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته.

وكان هجوم الجهاديين على السجن الكبير في مدينة الحسكة الذي يضم آلافا من عناصر التنظيم، بدأ ليل الخميس الجمعة.وتحاول القوات الكردية احتواء هذا الهجوم المتواصل لليوم الرابع بدعم من قوات التحالف. وقال المرصد أمس «شهد السجن ومحيطه بعد منتصف ليل السبت الأحد اشتباكات عنيفة بين قوى الأمن الداخلي وقوات سورية الديموقراطية» في محاولة مستمرة للسيطرة على السجن وإنهاء تواجد عناصر التنظيم في محيطه بدعم وإسناد من التحالف الدولي.وأشار المرصد إلى اعتقال مئات السجناء «من داعش بينما لا يزال العشرات منهم فارين» من دون تحديد العدد الإجمالي للسجناء الذين تمكنوا من الهرب.

وسمعت في حي غويران أصوات اشتباكات عنيفة في المناطق المحيطة بالسجن الذي يضم ما لايقل عن 3500 شخصاً يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش». وانتشرت قوات سورية الديموقراطية «قسد» بكثافة في الأحياء المحيطة بالسجن، ونفذت عمليات تمشيط، ودعت عبر مكبرات الصوت المدنيين إلى مغادرة المنطقة. وقال أحد المدنيين الفارين بعد عبورة المناطق المشتعلة « الوضع سيء جدا والاشتباكات عنيفة يدخلون البيوت ويقتلون الناس فيها» وأضاف الرجل الثلاثيني الذي كان يحمل طفلاً رضيعاً لف ببطانية من الصوف «نجونا بأعجوبة».

