السيسي: قدرنا أن نعيش وسط منطقة تتعارض فيها المصالح وتتشابك التوازنات

عربيات ودوليات

اكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ان قدر مصر ان تعيش وسط منطقة مضطربة كانت ولا تزال بؤرة الأحداث الدولية، تتعارض فيها المصالح وتتشابك فيها التوازنات وتتغير فيها التحالفات، فما كان مستحيلا بالأمس اصبح ممكنا اليوم، ما كان من الثوابت في الماضي اضحى في الحاضر امرا قابلا للتغيير، ولا سبيل امامنا لمجابهة كل هذه الأمور الا بوحدتنا وتماسكنا الوطني فبهما دون غيرها، نحافظ على ثوابتنا الوطنية التي لا تتدخل في شؤون الآخرين، ولا تقبل التفريط في حقوق المصريين هذا هو عهدنا، وتلك هي عقيدتنا التي لن نحيد عنها مهما بلغت التحديات ومهما كانت الصعوبات.

وجاءت تصريحات السيسي خلال احتفالية نظمتها وزارة الداخلية المصرية بعيد الشرطة حيث اكد السيسي ان رجال الشرطة المصرية اثبتوا ان الدفاع عن الأوطان ليس مرهونا بامتلاك العدة والعتاد وانما مرهون بمدى ايمان وعقيدة الرجال الراسخة داخل نفوسهم وقال ان ابناءنا من رجال الشرطة لهم دور كبير في حفظ امن واستقرار الوطن، مؤكدا ان محاربة الارهاب البغيض على ارض مصر لا تنضب ابدا.

وأضاف ان الغاية الأسمى للدولة هي المحافظة على بقائها وحفظ الأمن وأمان لمواطنيها، وهذا لن يتأتى دون وجود جهاز شرطة طني واع ومدرك لطبيعة مهمته جيدا.

وأوضح السيسي ان مبادرة حياة كريمة تجوب كل محافظات مصر لتحقيق غد افضل للأجيال القادمة، ولكن هذا الطريق لن يكون ممهدا دون وجود عوائق تعترض مسيرتنا في ظل تحديات ومخاطر تواجه الأمن القومي المصري كما هنأ الرئيس السيسي، الشعب المصري، بمناسبة ثورة 25 يناير، مؤكدا انها عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع ابناء الشعب بسبل العيش الكريم.

