مصر.. مشروع قانون لتنظيم الفتوى واقتصارها على أهل العلم

عربيات ودوليات

مشروع قانون جديد يناقشه البرلمان المصري خلال الأيام المقبلة يختص بتنظيم الفتوى واقتصارها على أهل العلم مع وضع ضوابط وعقوبات رادعة لفتاوى الفضائيات، حيث أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائب طارق رضوان و60 نائباً (عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدينية والأوقاف، والشؤون الدستورية والتشريعية.

وقال النائب طارق رضوان « لزاما علينا كمشرعين التدخل في منع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث في الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى، حيث تعاني البلاد من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى وهم غير أهل لذلك ما يثير الفتن داخل المجتمع».

وينص مشروع القانون: لا يجوز لغير المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجي الأزهر والعاملين به من الائمة بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والإفتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.

ويعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والأماكن العامة والتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام بدون تصريح أو ترخيص، وكل من أبدى رأياً مخالفاً لصحيح الدين، أو منافياً لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة، بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف في حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة.

