ساوثمبتون عرقل تقدم سيتي

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تعثر مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر أمام ساوثمبتون وتعادل معه 1-1 أول من أمس، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي التي شهدت أيضا

منح المهاجم ماركوس راشفورد فريقه مان يونايتد انتصارا قاتلا بتسجيله هدف الفوز في الأنفاس الأخيرة أمام ضيفه وست هام يونايتد 1-0.

وفي المباراة الأولى افتتح كايل ووكر-بيترز التسجيل لساوثمبتون (7)، فيما عادل الإسباني أيميريك لابورت لسيتي (65).

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 57 نقطة في الصدارة، فيما رفع ساوثمبتون رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر. وافتتح ساوثمبتون التسجيل في الدقيقة السابعة، عندما استلم ووكر-بيترز كرة داخل منطقة الجزاء وسددها بذكاء بين المدافعين وأسكنها الشباك من دون أن يتمكن الحارس البرازيلي إديرسون من لمسها. وألغى حكم المباراة هدفا ثانيا لساوثمبتون في الدقيقة 23، بداعي التسلل.

وأهدر سيتي فرصا عدة لإدراك التعادل، أبرزها فرصة رحيم ستيرلينغ (39)، عندما وصلته تمريرة من فيل فودن أمام المرمى من دون رقابة، غير أنه سددها باتجاه الحارس الذي تمكن من إبعادها. وانتظر سيتي حتى الدقيقة 65 لإدراك التعادل، عندما نفذ البلجيكي كيفن دي بروين ركلة حرة إلى رأس لابورت الذي تابعها قوية في الشباك.

وفي المباراة الثانية وعلى ملعب «أولد ترافورد» سجل راشفورد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (90+3)، ليرفع بذلك مان يونايتد رصيده إلى 38 نقطة ويتقدم إلى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد وست هام عند 37 نقطة في المركز الخامس.

وفرض «الشياطين الحمر» سيطرة شبه تامة على المباراة منذ بدايتها، وكانت أولى الفرص في الدقيقة 16 عندما توغل مايسون غرينوود من الجهة اليمنى وسدد في الدفاع.

ولم يثمر الضغط الهجومي أهدافا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تألق الحارس الفرنسي ألفونس أريولا في صد هجمات يونايتد أبرزها تسديدة البرازيلي فريد (49). وتواصل الاتدفاع الهجومي ليونايتد وسط اعتماده على التسديد من خارج المنطقة، غير أن ذلك لم يغير شيئا في النتيجة.

وفيما ظن الجميع أن المباراة تتجه إلى تعادل سلبي، كان لـ»الشياطين الحمر» رأي آخر، حينما استلم الأوروغوياني إدينسون كافاني كرة بينية إلى داخل منطقة الجزاء، حولها عرضية أرضية استقبلها راشفورد على القائم البعيد بلمسة أسكنها في الشباك (90+3).

وفي مباراة أخرى، عاد أستون فيلا إلى سكة الانتصارات بعد فوزه على مضيفه إيفرتون 1-0. ويدين أستون فيلا بالنقاط الثلاث إلى لاعبه الأرجنتيني إميليانو بوينديا الذي سجل برأسه الهدف الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل عن الضائع للشوط الأول.

وتقدم أستون فيلا للمركز العاشر برصيد 26 نقطة، وله مبارتان مؤجلتان، فيما تجمد رصيد إيفرتون المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية عند 19 نقطة في المركز السادس عشر، ولكنه يملك ثلاث مباريات مؤجلة.

من جهة ثانية، حقق نيوكاسل فوزا مستحقا على ليدز يونايتد 1-0، بهدف سجله جونجو شيلفي (75). وبالتالي، رفع نيوكاسل الذي يقبع في مناطق خطر الهبوط، رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما بقي ليدز في المركز الخامس عشر مع 22 نقطة.

