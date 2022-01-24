مرسيليا استعاد نغمة الانتصارات

دوليه

استعاد مرسيليا نغمة الانتصارات ووصافة الترتيب مؤقتا بفوزه على مضيفه لنس 2-0 أول من أمس، ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي. وسجل هدفي مرسيليا ديميتري باييت (34 من ركلة جزاء) وسيدريك باكامبو من الكونغو الديموقراطية (77).

وبهذا الفوز، رفع مرسيليا رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، وبفارق عشر نقاط عن باريس سان جرمان المتصدر. أما لنس، فبقي في المركز السابع مع 33 نقطة في رصيده. وكان مرسيليا الوحيد الذي تعثر في المرحلة السابقة بين فرق المقدمة التي تحتل المراكز الستة الأولى بتعادله مع ليل.

وبالتالي، يبقيه هذا الفوز في المنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وفي مباراة أخرى، خاض اللاعب الدولي الفرنسي السابق حاتم بن عرفة أول مباراة له مع ليل، عاشر محطاته الاحترافية، لكن اللاعب البالغ 34 عاما لم يتمكن من تجنيب فريقه الخسارة بثنائية نظيفة أمام بريست، وهي الهزيمة الأولى لحامل اللقب منذ أواخر أكتوبر الماضي. ودخل بن عرفة الذي لم يلعب منذ مايو الماضي، بديلا للتركي براق يلماز في الدقيقة 76، فيما كان ليل متأخرا 1-0 بهدف من طريق الخطأ سجله البرتغالي تياغو ديالو (3). وحسم بريست النقاط الثلاث من ركلة جزاء في الدقيقة 90+5 ترجمها البينيني ستيف موني بنجاح.

