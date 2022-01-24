تعادل إشبيلية.. و«ريمونتادا» لأتلتيكو

دوليه

سقط إشبيلية في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي وذلك أمام سلتا فيغو 2-2 ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الاسباني أول من أمس، فيما حقق أتلتيكو مدريد ريمونتادا مجنونة عندما قلب تأخره 1-2 أمام فالنسيا إلى فوز 3-2 في الوقت بدل عن الضائع.

ولم يتمكن الفريق الأندلسي الذي دخل إلى اللقاء في المركز الثاني متخلفا بأربع نقاط عن الفريق الملكي، من إكمال عودته القوية بعدما تأخر في النتيجة بهدفين سجلهما الأرجنتيني فرانكو سيرفي (37) وإياغو أسباس (40) في الشوط الأول، قبل أن يعادل النتيجة بهدفين متأخرين عبر الأرجنتيني أليخاندرو غوميس (71) وأوليفر توريس (74).

وفرط إشبيلية مجددا بفرصة الاقتراب وتضييق الخناق على ريال، إذ يتخلف عنه حاليا بثلاث نقاط. ويمر إشبيلية بفترة غير مستقرة إذ أقصي قبل أسبوع من الدور السادس عشر لكأس إسبانيا بخسارته أمام ريال بيتيس 1-2، قبل أن يتعادل أمام فالنسيا 1-1 في الـ»ليغا». وغاب مجددا عن إشبيلية مدربه جولين لوبيتيغي الذي لا يزال يعاني من عوارض كوفيد-19، وحل مكانه مساعده بابلو سانز. وفرض سلتا فيغو الصمت في ملعب «رامون سانشيس بيسخوان»، بعد هدفين سريعين، وكلاهما من هفوتين لإشبيلية في الوسط. وقام مدرب إشبيلية بثلاثة تبديلات بين الشوطين مستبعدا الثلاثي مير، راكيتيتش وفرناندو. وتنفس أصحاب الارض الصعداء بهدف غوميس في الدقيقة 70 بعدما سدد كرة يسارية في الزاوية العليا (71).

وفي ظل استعادته للزخم، تمكن اشبيلية بعد أربع دقائق من إدراك التعادل من تسديدة لتوريس مرت بين قدمي إيفان روميرو.

وحقق اتلتيكو مدريد حامل اللقب فوزا مجنونا بكل ما للكلمة من معنى عندما سجل هدفين قاتلين في الوقت بدل عن الضائع ليهزم ضيفه فالنسيا 3-2.

وسجل أهداف أتلتيكو كل من البرازيلي ماتيوس كونيا (63) والارجنتيني أنخل كوريا (90+1) وماريو هيرموسو (90+3)، فيما سجل هدفي فالنسيا كل من الأميركي يونس موسى (25) وأوغو دورو (44).

وكاد أتلتيكو ان يتلقى خسارة جديدة عندما انتهى الوقت الاصلي من المباراة بتأخره امام فالنسيا 1-2، الا ان هدفين في اول ثلاث دقائق من الوقت بدل عن الضائع قلبا المشهد رأسا على عقب من كارثي الى احتفالي، إذ تجنب رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني خسارتهم الخامسة في سبع مباريات.وعزز الروخيبلانكوس موقعه المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بينما تراجع فالنسيا الى المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

استعاد فياريال نغمة الانتصارات وتقدم الى المركز السادس موقتا في الترتيب العام، إثر فوزه العريض على حساب ريال مايوركا 3-0.

