دزيكو قاد إنتر إلى فوز قاتل

دوليه

قاد البوسني إدين دزيكو فريقه انتر حامل اللقب الى فوز ثمين على ضيفه فينيتسيا 2-1 بهدف قاتل في الدقيقة التسعين ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لأول من امس، في حين انتهت مباراة أتالانتا ومضيفه لاتسيو بالتعادل السلبي.

وبإنتصاره هذا، أكد النيراتسوري على صدارته للترتيب برصيد 53 نقطة. وكاد فينيتسيا السابع عشر ان يخطف تعادلا مفاجئا من بطل إيطاليا الذي أهدر ايضا نقطتين الاسبوع الماضي بتعادله امام أتالانتا 0-0.

وسجل هدفي انتر كل من نيكولو باريلا (40) ودزيكو (90) بعدما كان الفرنسي توماس هنري منح فينيتسيا التقدم (19). وفيما كانت المباراة تتجه نحو اقتسام الفريقين لنقاط المباراة، دك المهاجم المخضرم دزيكو مرمى فينيتسيا بهدف قاتل بعدما تقدم الهولندي دنزل دمفريس على الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية عالية نحو منطقة الجزاء، حيث تفوق دزيكو على مدافعين اثنين ووجه كرة رأسية صوب المرمى مهديا فريقه النقاط الثلاث كاملة (90). وسجل دزيكو هدفه الاول في تسع مباريات بجميع المسابقات. وجاء فوز انتر في أفضل توقيت ممكن قبل مواجهة الدربي المرتقب امام ميلان في المرحلة المقبلة التي ستقام بعد العطلة الدولية، والتي ستشكل منعطفا اساسيا في تحديد وجهة اللقب لموسم 2021-2022. وانتهت مواجهة أتالانتا ومضيفه لاتسيو المهمة حسابيا للجانبين بالتعادل 0-0 على ملعب الأوليمبيكو. بتعادلهما، بقي أتالانتا رابعا برصيد 43 نقطة بينما احتل لاتسيو المركز السادس برصيد 35 نقطة. وهذا التعادل الثاني تواليا لأتالانتا بعد تعادله امام انتر الاسبوع الماضي، بينما فشل فريق العاصمة في تحقيق فوزه الثالث تواليا. وفي مباراة أخرى، اكتفى أودينيزي بتعادل مخيب أمام مضيفه جنوى المتعثر الذي خاض مباراته الاولى تحت قيادة مدربه الجديد ألكساندر بليسين 0-0. ويُعد بليسين من المدربين الكفوئين حيث سبق ان اشرف على فريق أوستيندي البلجيكي وسيكون الامتحان الاساسي امامه ابعاد شبح الهبوط عن جنوى.

ويحتل أودينيزي المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة فيما يقبع جنوى في المركز التاسع عشر ما قبل الاخير بـ 13 نقطة. وشهدت المباراة طرد لاعب جنوى اندريا كامبياسو قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الاصلي.

