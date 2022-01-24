نادال إلى ربع النهائي

دوليه

تابع الإسباني رافايل نادال المصنف خامسا عالميا مشواره الرائع في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، ببلوغه الدور ربع النهائي، فيما فجر الكندي دينيس شابوفالوف مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه الألماني ألكسندر زفيريف الثالث وأحد أبرز المرشحين للقب من ثمن النهائي. ونجح نادال في الصمود أمام مقاومة الفرنسي أدريان مانارينو في المجموعة الاولى حيث فرض عليه التعادل 6-6 وشوطا فاصلا ماراثونيا كسبه الماتادور 16-14 في 28 دقيقة وبالتالي المجموعة 7-6 في 81 دقيقة قبل أن يكسب المجموعتين الثانية والثالثة بسهولة كبيرة وبنتيجة واحدة 6-2. وقال نادال البالغ من العمر 35 عاما «كنت محظوظا بعض الشيء في نهاية الشوط الفاصل، لقد أتيحت لي فرصي لكن بعد ذلك سنحت له العديد من الفرص أيضا».

وضرب نادال موعدا في ربع النهائي مع شابوفالوف البالغ من العمر 22 عاما والذي خالف التوقعات وحرم الجماهير من قمة نارية بين الماتادور الاسباني والواعد الألماني.

وتفوق الكندي الذي عانى الامرين في الأدوار الثلاثة الأولى من البطولة، بفضل أسلوب لعبه الاستعراضي حيث حقق 35 ضربة رابحة مع 37 خطأ مباشرا.

وقال «من الجيد دائما حسم المباريات في ثلاث مجموعات، لكن يجب أن أعترف أن هذه هي المباراة التي لم أتوقع أن أنهيها في ثلاث مجموعات».

