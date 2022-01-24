جزر القمر «بلا حارس» أمام الكاميرون

دوليه

تقام اليوم مباراتان ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، إذ تلتقي الكاميرون المضيفة مع جزر القمر، وغينيا مع غامبيا. ويبدو أصحاب الضيافة في مهمة سهلة نسبيا بالنظر للمعضلة التي يواجهها منافسه قبل لقاء اليوم.

ولم يجد منتخب «الأسود غير المروضة» أدنى صعوبة في الصعود للأدوار الإقصائية بعد تصدر ترتيب المجموعة الأولى، ليضرب موعدا مع جزر القمر، الذي تأهل لدور الـ16 في مشاركته الأولى بالمسابقة، بعدما تواجد ضمن أفضل 4 ثوالث بالمجموعات الست في الدول الأول للبطولة. ويعاني منتخب جزر القمر من مشكلة حقيقية تتمثل في فقدان حراسه الثلاثة قبل اللقاء، في واقعة ربما تحدث لأول مرة في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957.

وأعلن الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم في جزر القمر بموقع «تويتر»، إصابة 12 فردا بفيروس كورونا قبل لقاء الكاميرون، بينهم أمير عبده مدرب الفريق.

وكشف الاتحاد إصابة مجموعة من اللاعبين أيضا بالعدوى من ضمنهم حارسي المرمى المتاحين علي أحمادا ومؤيد أوسيني، ليجد منتخب جزر القمر نفسه بلا حارس لعرينه أمام الكاميرون، في ظل إصابة حارس مرماه الأساسي سليم بن بوانا في لقاء غانا، وغيابه عن مباراة اليوم بنسبة كبيرة للغاية.

