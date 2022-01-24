«ناشئو السلة» إلى معسكر إسطنبول

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كتب زيد خلف: يتوجه منتخب كرة السلة للناشئين (تحت 17 عاما) اليوم الى مدينة إسطنبول التركية للانتظام في معسكر تدريبي يستمر لغاية 8 فبراير المقبل استعداداً لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في الكويت خلال يونيو المقبل. ويأتي المعسكر ضمن برنامج اعداد المنتخب اذ وضع الجهاز الفني بقيادة المدرب البحريني سلمان رمضان معسكراً تدريبياً في اجازة منتصف العام الدراسي ضمن خطة الاعداد. وسيلعب الفريق 6 مباريات تجريبية هناك. ويترأس الوفد محسن المطيري أمين الصندوق المساعد في الاتحاد ويضم عويد العنزي ووليد الشمري اداريان، وسلمان رمضان مدرباً وجاسم الارملي مساعداً للمدرب بالاضافة الى جهاد الغالي اخصائي العلاج الطبيعي و 16 لاعباً.

