«أزرق اليد» للتمسك بالحلم أمام إيران

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يخوض منتخب كرة اليد مواجهة مصيرية امام إيران في 02:00 ظهر اليوم ضمن المجموعة الثانية في الدور الرئيسي من البطولة الآسيوية الـ 20 المقامة حالياً في مدينة الدمام السعودية والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في بولندا والسويد 2023، كما يلعب اليوم ايضا في المجموعة ذاتها البحرين مع العراق في 04:00 مساء.

وكان «أزرق اليد» تلقى خسارة مؤلمة من البحرين أول من أمس في افتتاح الدور الرئيسي 15-29، فيما فازت إيران على العراق 28-25. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي فيما يلعب صاحبا المركز الثالث في كل من المجموعتين الأولى والثانية مباراة فاصلة لتحديد صاحب المركز الخامس المؤهل إلى المونديال إلى جانب الأربعة المتأهلين إلى نصف النهائي. وتشكل مباراة اليوم تحدياً كبيراً للأزرق الذي خيّب آمال جماهيره بسقوطه امام البحرين بهذا الفارق الكبير الذي بلغ 11 هدفا وعدم ظهوره بالصورة المأمولة التي انتظرتها جماهيره. ويحتاج فريق المدرب السلوفيني بوريس دينيتش الذي لاقى انتقادات كبيرة، إلى الفوز اليوم من أجل المحافظة على آمال التأهل إلى نصف النهائي خصوصاً انه يواجه العراق الذي يعتبر أضعف فرق المجموعة في لقائه الأخير. وبعد انتصارين سهلين في الدور التمهيدي على الأردن وسنغافورة المتواضعين قدم الأزرق عرضاً لا بأس به أمام كوريا الجنوبية وخسر بفارق هدف واحد وهو ما منح الجماهير الأمل في قدرة الفريق على الوصول إلى نصف النهائي والتأهل إلى كأس العالم، لكن الظهور المتواضع أمام البحرين جعل الجماهير متشككة بقدرة الأزرق على تحقيق هدفه. ويعتمد الفريق على مجموعة متميزة مثل محمد عامر وخالد وعبدالله الغربللي وعبدالعزيز سالمين ومشعل طه وفواز مبارك وعبدالرحمن البالول ومبارك الخالدي بالإضافة إلى وجود الشقيقين المتألقين في حراسة المرمى علي وحسن صفر.

