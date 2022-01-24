الأزرق يتدرب اليوم

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يخوض الأزرق اليوم أولى حصصه التدريبية على ملعب عبدالرحمن البكر استعداداً لمواجهتي ليبيا الوديتين يومي 29 يناير الحالي والأول من فبراير المقبل.

ويقود التدريبات الإسباني كارلوس غونزاليس مدرب المنتخب الأولمبي الذي كان على رأس الجهاز الفني في مباراتي المنتخب أمام منتخبي التشيك وليتوانيا في نوفمبر الماضي، حيث خسر الأزرق أمام الأول 0-7، وتعادل مع الثانية 1-1، على أن تستمر التدريبات حتى الخميس المقبل موعد الدخول في معسكر داخلي.

ومن المتوقع ان يدخل اللاعبون التدريبات دون الاضطرار لإجراء المسحات الطبية بعد قيامهم بها مع انديتهم قبل مباريات الدور التمهيدي لمسابقة كأس ولي العهد.

ويحتضن ستاد الصداقة والسلام مباراة الأزرق مع ضيفه الليبي الذي يصل البلاد بعد غد الأربعاء بقائمة تضم 23 لاعباً من ضمنهم ثنائي العربي السنوسي الهادي ومحمد صولة.

واستدعي الإسباني خافير كليمنتي مدرب ليبيا كل من: معاذ اللافي، ومراد الوحيشي، ومعاذ المنصوري، ومعتصم صبو، وسند الورفلي، وأحمد التريي، وعلي يوسف، وجمعة بورقيقة، والمهدي الكوت، وفاضل سلامة، وأحمد المقصي، وعمر الخوجة، والشامخ العبيدي، ومأب شكري، ومحمد التهامي، ونورالدين القليب، وطارق بشارة، ومحمد صولة، والسنوسي الهادي، وحمدو الهوني، وأنس المصراتي، ومعاذ عيسى، ويوسف فائق.

