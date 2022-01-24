«الهيئة» و«الطموح» ناقشا تطوير رياضة ذوي الإعاقة الذهنية

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ناقشت الهيئة العامة للرياضة ونادي الطموح الرياضي سبل دعم وتطوير رياضة ذوي الاعاقة الذهنية ومنحهم البيئة الملائمة من خلال النشاط الرياضي لتحقيق ذاتهم وإطلاق طاقاتهم وتهيئتهم للانجاز ودمجهم في المجتمع، جاء ذلك خلال استقبال مدير الهيئة حمود فليطح لوفد مجلس ادارة نادي الطموح الذي ضم رحاب بورسلي رئيس المجلس ونائبتها هدى الخالدي وامين السر العام صديقة الانصاري وعدد من اعضاء الجهازين الفني والاداري، وحضر اللقاء الشيخ حمود المبارك نائب مدير الهيئة لشؤون الإنشاءات والصيانة والمرافق.

وهنأ فليطح نادي الطموح بالانجاز الرائع الذي حققه ابطال وبطلات النادي في ماراثون جده الذي اقيم أخيراً والذي قدم صورة مشرفة لرياضة ذوي الاعاقة الكويتية في هذا المحفل الدولي، واكد حرص الهيئة على تقديم كافة اوجه الدعم الممكن للنهوض والارتقاء برياضة الأشخاص ذوي الاعاقة مشيرا الى ان استراتيجية الهيئة لتطوير الرياضة الكويتية منحت مساحة كبيرة من الاهتمام والدعم والرعاية لهذه الشريحة الغالية على قلوبنا. من جانبها قدمت رحاب بورسلي الشكر باسمها ونيابة عن مجلس ادارة نادي الطموح وجميع منتسبيه واولياء الامور الى المدير العام والجهاز التنفيذي للهيئة على دعمهم المتواصل لترجمة طموحات وتطلعات النادي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 للأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية. واستعرضت بورسلي الانشطة والبرامج والمبادرات والشراكات المحلية والاقليمية التي يقوم بها النادي لتحقيق هذه الأهداف كما تناول اللقاء التعاون والتنسيق مع قطاع الرياضة للجميع بالهيئة لتنظيم المزيد من الفعاليات لتفعيل مفهوم الدمج الرياضي. كما استقبل د. صقر الملا نائب مدير الهيئة لقطاع الرياضة التنافسية مجلس ادارة نادي الطموح الذي قدم له الشكر على رعايته لبطولة البوتشي التي نظمها النادي والأولمبياد الخاص الكويتي ولجهوده في تذليل العقبات وتيسير الامور المتعلقة بالأنشطة المحلية والمشاركات الخارجية للنادي. كما التقى مجلس ادارة النادي بمدير ادارة التوعية بقطاع الرياضة للجميع سعاد حاكم حيث تمت مناقشة آليه التعاون مع قطاع الرياضة للجميع لاقامة الفعاليات الرياضية ولاسيما الأنشطة الرياضية الموحدة للأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية.

