الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب

محلية

للأسف هذا هو شعار تعيين القيادات في الكويت والتي بسببها يدفع الناس ثمنها وعقباتها منذ ان سيست بعض خدمات الدولة لفئات وقبائل ومذاهب وطبقات... بنظام المحاصصة السياسية... فنحن الحمد لله ليس لدينا احزاب مشهرة قانونيا ولكنها موجودة بطرق اخرى تختبئ اهدافها في الهيئات الاهلية مثل الاندية الرياضية والجمعيات الاهلية والتعاونية وبعض هيئات العمل الخيري التي لا احب الخوض بها لان مقالتي لا علاقة لها مباشرة بهم ولكن علاقتها بالوضع الحالي للرياضة الاهلية والحكومية... فواضح ان من يدير الرياضة هم الهيئات الاهلية التي اصبحت اقوى من هيئة الشباب والرياضة... وهذه الايام نستطيع ان نراها بوضوح من غير غطاء «عيني عينك» وامام اي حشد جماهيري بدأت الرياضة تدار من خلال عوائل وقبائل ومتنفذين وو و... والحكومة والشعب اصبح يشاهد من غير اي تعليق او قدرة على تصحيح الوضع الرياضي... وليس ادل على ذلك من اسلوب تعيين القيادات الرياضية والشبابية بحسابات بعيدة عن مصلحة الدولة والشباب والرياضة ولا يمانعون من وضع «ولدهم» لكي يتعلم او يتدرب او لينفذ الاوامر من غير نقاش والضحية هم من يشاهد ويشجع ويحترق من هذا الوضع الخطير. فآخر احصائية سكانية للمجتمع الكويتي تقول بأن نسبة الشباب في هذا المجتمع بلغ 72% وهو رقم كبير مخيف اذا أسيئ توجيههم او استغلالهم لتحقيق مصالحهم الشخصية. ففعلا هناك اشخاص محترمون جدا وضعوا وسيعينون مستقبلا في مناصب ادارية لا يعرفون فيها كم زمن مباراة كرة الطائرة؟! (هل فهمتم المقصود من هذه العبارة؟) اذا فنحن في بلد مقتنع جدا بمخرجات الديموقراطية على جميع المستويات حتى ولو دمروا البلد من سوء ادارتهم لها... فيقولون لنعطي فلانا فرصة لادارة الـ... الرياضي ومن ثم نقيم اداءه؟ فإذا فشل نأتي بآخر ونعطيه فرصة لكي يدير الـ... الرياضي فإذا فشل نجيب ولد العم ونعطيه فرصة لادارة الـ... الرياضي..... ويتكرر هذا المبدأ الى ان نشيب او نموت ونحن نجرب الافراد بنظام البراشوتات التي تنزل من السماء كالمطر.... واقع سنراه بالقريب العاجل في الاتحاد الكويتي لـ... الرياضي... بموافقة الخمسة عشر ناديا؟؟ ياترى كيف يحدث ذلك في بلد ديموقراطي يسير الى الهاوية في الكثير من امور الحياة العامة والرياضة التي هي من آخر اهتمامات الدولة... للعلم بأن هذا الامر طبق في شركة المشروعات السياحية منذ تأسيسها في ابريل 1976 حيث عين اكثر من عشرة قياديين كرؤساء للشركة لا يملكون تخصص اسمه ادارة السياحة او الترويح ففشلوا في ادارتها... والفشل مستمر الى يومنا هذا... فشكرا لمن يدعم وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب.. والله من وراء القصد.

