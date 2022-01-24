السفير طهبوب: نقف في فلسطين احتراماً وحباً للشبل محمد العوضي

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أشاد سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب بالموقف الكبير الذي اتخذه اللاعب الناشئ محمد العوضي بعد انسحابه أمام منافسه الاسرائيلي ضمن البطولة الدولية للتنس التي تقام في مدينة دبي الاماراتية.

وقال طهبوب في تصريح صحافي: «باسم القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني نقف اجلالا لشبل الكويت البطل محمد العوضي ابن الاربعة عشر ربيعا الذي آثر التضحية بلقب كان يحلم به والذي قد يفتح له آفاقاً تقوده الى نجومية عالمية بلعبة «التنس» على ان يضحي بالمبادئ التي تربى عليها ونشأ بأن فلسطين محتلة والشعب الفلسطيني شعب مظلوم.

واضاف: «لقد ارسل الشبل البطل محمد العوضي رسالة مدوية بأن الكويت بقيادتها وشعبها وشيبها وشبابها قد جبلوا على حب فلسطين ومقدساتها وعروبتها وان الكويت ستبقى على عهدها برفض التطبيع مع الاحتلال طالما أن الظلم اليومي واقع على الشعب الفلسطيني وطالما ان اخوة محمد من ابناء جيله في الشعب الفلسطيني يتعرضون للتنكيل اليومي من قبل هذا المحتل».

وتابع: «اننا نقف اليوم في دولة فلسطين المحتلة احتراما وحباً لهذا الشبل القائد ونرى من خلاله ان الأمل ما زال موجودا وقائما طالما هناك اجيال عربية تنشأ وايمانها بعدالة القضية الفلسطينية راسخ لا ينمحي من الذاكرة مع مرور الزمن». واختتم كلامه بالقول: «حفظك الله يا محمد البطل وحفظ الكويت وقيادتها وشعبها الحبيب في ظل حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ مشعل الاحمد».

