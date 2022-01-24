اختتام منافسات «جمال الخيل»

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اختتمت أول من أمس منافسات بطولة الكويت لجمال الخيل العربية ذات السلالة المصرية للإنتاج المحلي بتتويج مربي الخيل الفائزين في مسابقاتها الست.وشارك في البطولة التي استمرت ثلاثة أيام بميدان بيت العرب التابع لمركز الجواد العربي 289 من الجياد العائدة لعدد كبير من المرابط الكويتية.وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج المهرة دبي الهلالية للمربي براك الهاجري بلقب مسابقة أجمل فلوة لعمر (سنة وأقل) في حين أحرز المهر إس إتش صلاح العائد لمربط الشايع بلقب منافسات أجمل فلو والمخصصة لنفس العمر.وفي مسابقة أجمل مهرة (عمر سنتين إلى ثلاث سنوات) فازت المهرة رابية الجوهرة العائدة للمربي ناصر السعيد بالمركز الأول وأحرز الجواد «أ.ب فارس» للمربي أحمد البابطين بالمركز الأول في مسابقة أجمل مهر (عمر سنتين إلى ثلاث سنوات).وتوجت الفرسة «أ.ب مهرة» للمربي أحمد البابطين أيضا بلقب الأجمل في فئة الأفراس (أربع سنوات فأكثر) بينما فاز الجواد إس إتش سراب لمربط للمربي راشد الشايع بالمرتبة الأولى لمسابقة أجمل فحل للخيل (أربع سنوات فأكثر).وقال مدير البطولة محمد الخميس إن البطولة شهدت مشاركة كبيرة وصلت إلى 94 مربطا كويتيا في مختلف الفئات السنية للجياد واتسمت بالقوة في كل منافساتها نظرا لتميز المربين في البلاد في الخيل المصرية.وذكر الخميس أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز قيمة للفائزين وكذلك للمزرعة (الرائدة) و(الناشئة) بدعم من المؤسسات والشركات الوطنية الراعية.

