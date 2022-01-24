«الفتاة» يتواعد مع الكويت في نهائي «كرة الصالات للسيدات»

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تغلب فريق كرة الصالات بنادي الفتاة على نظيره العربي بنتيجة 6-2 في المواجهة الثانية التي جمعت الفريقين مساء الأول من أمس على صالة نادي الكويت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري السيدات.

وحجزت لاعبات نادي الفتاة البطاقة الثانية المؤهلة للمباراة النهائية بالفوز بمباراتين (5-2) و(6-2) تواليا من إجمالي ثلاث متاحة، ليلتقين بنظيراتهن بنادي الكويت في 29 يناير الجاري في المباراة النهائية. وجاءت المواجهة الثانية بين «الفتاة» والعربي بأفضلية للأول منذ بدايتها، إذ تألقت دينا الخواري، وشيخة المحمد، وياسمين سعدون، والمحترفتان البرازيليتان راديني بيتيم، وساشاليا ديثوني، ليتمكن من تسيير دفة الشوط الأول لمصلحتهن، بتسجيل ثلاثة أهداف بواسطة ساشاليا «هاتريك»، كانت كافية لقتل طموحات لاعبات الأخضر بتعويض الخسارة الأولى (2-5)، وغابت خطورة «العرباويات» في أغلب فترات الشوط، وتمكنت جود عبدالله من تقليص الفارق لهدفين قبل نهاية الشوط الأول. ومع بداية النصف الثاني من المواجهة، عاودت لاعبات «الفتاة» هز الشباك بتسجيل ثلاثة أهداف عبر البرازيلية بيتيم، وآلاء غدير (هدفين)، فيما جاء الهدف الثاني لسيدات الأخضر بواسطة البرازيلية ادريتلي داسيلفا قبل نهاية الشوط الثاني بدقيقتين، ليضرب «الفتاة» موعدا على لقب دوري كرة الصالات للسيدات مع الكويت في قمة مثيرة السبت المقبل.

