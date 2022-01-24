ممارسات سياسية خطأ!

الاخيرة

في غياب دورات التأهيل السياسي للوزراء والنواب حول طبيعة العمل البرلماني والسياسي وأعرافه وكيفية ممارسته، شهدنا خلال المدة القصيرة الماضية وبعد مرور 60 عاماً على بدء الحياة الديموقراطية ممارسات يجب أن تدرس لتفاديها لو فرض في يوم ما مثل تلك الدورات التأهيلية الموجودة في أغلب برلمانات العالم عدا برلماننا العتيد!

***

استقالة وزير التربية الفاضل علي المضف بسبب وقوف النائبين الفاضلين عبدالله ومهلهل المضف مع استجواب وزير الدفاع وهو موقف مشابه لاستقالة الوزير الفاضل شريدة المعوشرجي قبل سنوات بسبب وقوف السلف ضد حكومة يُعتقد أنه يمثلهم فيها، أعتقد أنّ هذا الموضوع لو قُبل سياسيا فإنه قطعاً لا يُقبل بالشكل العائلي للموضوع، وبودنا أن يقرر سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية بقاءه من عدمه على معطى عمله وخططه وإنجازه في الوزارة.

***

الممارسة السالبة انعكست كذلك عبر مقولات إن نواب القبيلة الفلانية سيصوتون جميعاً كتلةً واحدةً مع أو ضد الاستجواب وهو أمر مرفوض كونهم انتخبوا لتمثيل الوطن لا القبيلة - أو حتى العائلة أو الطائفة - كون كل واحد منهم انتُخب في دائرة مختلفة عن الأخرى وقد يرى أغلب ناخبي هذه الدائرة أنهم مع الاستجواب، والدائرة الأخرى أنهم ضده، ويفترض بكل نائب أن يقرر طبقاً لقناعاته لا فزعة لابن عمه أو ما يعتقد أنه يمثل رأي أغلب ناخبي دائرته ومن يفترض أن تختلف آراء القبيلة أو العائلة أو الطائفة الواحدة كونهم شرائح اجتماعية وليسوا أحزاباً سياسية.

***

آخر محطة:

ترك الممارسات السالبة والتجاوزات المالية والإثراء غير المشروع دون محاسبة أو حتى عمل دورات تأهيل تسلط الضوء عليها وتطلب إيقافها يعني أن مسيرة العقود الماضية من أزمات تلد أزمات وإثراء غير مشروع وسوء أداء وأخطاء جسيمة ستبقى إلى أجل غير محدد.

