«أصحاب ولا أعز» يثير ضجة في مصر.. وتحرك برلماني لمنعه

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تقدم البرلماني المصري محمود قاسم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب حنفي جبالي لتوجيهه إلى وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم بشأن ما تضمنه فيلم «أصحاب ولا أعز» من «محتوى يتصادم مع النظام والآداب والأخلاق في مصر التي تعود عليها المصريون».

وأعرب النائب المصري «عن أسفه لترويج الفيلم للمثلية والشذوذ وغيرهما من الأفكار الهدامة التي تتعارض مع المجتمع المصري الذي يرفض وبشدة مثل هذه الأمور والأفكار الشاذة»، متسائلاً عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الثقافة بعد عرض هذا الفيلم؟.

وطالب قاسم بالمنع الفوري لاستمرار عرض الفيلم وأن «يكون لوزارة الثقافة دورها في منع عرض أي أفلام هابطة تتعارض مع القيم والتقاليد والأخلاق المصرية الأصيلة مستقبلاً».

وعلق الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب على الفيلم قائلا إنه يتحدث عن «الملوخية المصرية»، ساخرا من ادعاءات بأن الفيلم يناقش ظاهرة ليست موجودة في المجتمع المصري.

وفيلم «أصحاب ولا أعز» هو النسخة العربية من الفيلم الإيطالي الشهير Perfect Strangers، الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي قدمت حول العالم بإجمالي 18 نسخة، لتصبح هذه النسخة رقم 19، وهو من بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع كل منهم هاتفه على الطاولة على أن تكون الرسائل أو المكالمات التي يستقبلها على مرأى ومسمع من الجميع.

وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة، إلى كشف وابل من الفضائح التي لم يكن يعرف عنها أحد، بمن فيهم الأزواج وأقرب الأصدقاء.

ويرى الناقد الفني المصري طارق الشناوي أن الانتقادات الموجهة للفيلم «مثيرة للضحك والسخرية»، مشددا على «ضرورة التوقف عن مطالبة الفنان بتمثيل نفسه فقط».

وأكد أن «العمل لم يدعُ للمثلية الجنسية على الإطلاق ولا يدافع عنها، بل طرح فقط وجودها، وفيما يتعلق ببعض الحوارات الجريئة لا بد أن يعلم المشاهد أن السينما لا تدار بأحكام أخلاقية».

