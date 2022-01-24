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قريباً.. «واتساب» يطلق ميزة طال انتظارها


اقترب مطورو تطبيق «واتساب» للمراسلات من طرح ميزة طال انتظارها، هي إمكانية نقل «سجل الدردشة» أو المحادثات بين الأجهزة العاملة بنظامي «آندرويد» وiOS.
وأظهر التحديث الجديد القادم لـ«واتساب» الذي يحمل اسم WhatsApp 22.2.74 beta، إمكانية نقل المحادثات بين الهواتف التي تعتمد نظامي تشغيل مختلفين، كـ«آيفون» و«سامسونغ» على سبيل المثال.
وستتطلب عملية نقل «سجل الدردشة» تحميل التحديث الخاص بـ«واتساب» على كلا الجهازين، حسبما ذكر موقع «جي إس إم أرينا» المتخصص بالأخبار التقنية.
كذلك ستتطلب عملية ترحيل المحادثات توفر اتصال بالإنترنت، سواء كان ذلك عبر شبكة «واي فاي» أو بيانات الهاتف.
ويعد «واتساب» المملوك لشركة «ميتا»، الاسم الجديد لـ«فيسبوك»، تطبيق المراسلات الأوسع انتشارا عالميا، حيث يستخدمه أكثر من ملياري شخص حول العالم.


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