انتهاء اختبارات الثاني عشر اليوم.. والنتائج في المساء

وطن النهار

بينما انهى طلبة الصف الثاني عشر في القسم العلمي اختبارهم النهائي للفترة الدراسية الاولى أمس بمادة الكيمياء، وأدى الدارسون في القسم الأدبي اختبار مادة التاريخ الحديث والدارسون في التعليم الديني اختبار النقد والبلاغة، يختتم طلاب الأدبي اليوم اختباراتهم النهائية بمادة الإحصاء والتعليم الديني في اختبار تجويد القرآن الكريم.

في هذا السياق، أكدت مصادر لـ «النهار» أن وزارة التربية أعطت تعليماتها للمسؤولين العاملين في الكنترول المركزي بضرورة التأكيد والعمل على اجراءات تجميع الدرجات النهائية تمهيدا لاعتمادها والاسراع في إعلان النتائج النهائية، وذلك بعد الانتهاء من اعمال تصحيح الاختبارات والمراجعة، موضحة أنه تم الانتهاء من اعتماد النسب الاولية للمجالات الدراسية التي تم الانتهاء من أدائها، وجار العمل على تجميع درجات الاختبار ومع درجات اعمال السنة لاعتماد النسب النهائية في جميع المواد، حيث ان التربية ترغب في اعلان النتائج في اقرب وقت ممكن اعتبارا من مساء اليوم وذلك على موقع الوزارة.

وأشارت إلى ان نسب النجاح في الاختبارات بلغت في القسم العلمي 81.65% والقسم الادبي 74.10% وفي التعليم الديني 73.55%، موضحة ان النسبة العامة سترتفع من 5% إلى 15% عند التجميع بين درجات الاختبار ودجات أعمال العام الدراسي 2022/2021.

وذكرت أن حالات الحرمان تجاوزت في مختلف المجالات الدراسية سقف الـ 1000 حالة وذلك وفق الاحصائية الأولية المسجلة في الكنترول المركزي، منها المسجل في القسم العلمي بواقع 228 حالة في اختبار الرياضيات و88 حالة في اللغة العربية و73 حالة في الفيزياء، وكذلك المسجل في القسم الادبي بواقع 148 حالة في اختبار اللغة الفرنسية و221 حالة في اللغة العربية و157 حالة في البيئة والتنمية المعاصرة و133 حالة في التربية الاسلامية، هذا فضلا عن الحالات المسجلة في التعليم الديني.

في سياق متصل، قالت مديرة مدرسة ثانوية قرطبة للبنات بمنطقة العاصمة التعليمية هدى السعيد أنه اليوم تنتهي طالبات الصف الثاني عشر من القسم العلمي من أداء اختبارات الثانوية العامة مشيرة إلى أن عدد طالبات القسم العلمي بلغ 104 طالبات وتوجد حالتا غياب أما القسم الأدبي فبلغ عددهن 32 طالبة وتوجد حالتا غياب كذلك.

وأشارت إلى أنه تم بحمد الله أداء الاختبارات بسلام وكانت اختبارات آمنة ومريحة في ظل تحقيق كل الاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارتا التربية والصحة متمنية للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

من جانب آخر، أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف، قرارا يقضي بتكليف د. بدر بجاد المطيري للقيام بأعمال وكيل وزارة التربية اعتبارا من اليوم وحتى عودة د. علي اليعقوب الذي يشارك في مؤتمر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الأليسكو» المقام في المملكة العربية السعودية.

