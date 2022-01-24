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«إحياء التراث» وزعت 721 طن فحم على فقراء قيرغيزستان


صرح رئيس لجنة مسلمي آسيا الوسطى بجمعية إحياء التراث الإسلامي محمد الشمري بأنه نظراً للظروف المناخية التي يعيشها المسلمون في جمهورية قيرغيزستان فقد وزعت الجمعية (721) طناً من فحم التدفئة ومواد إغاثية أخرى للأسر الفقيرة والأرامل والايتام هناك.
وأوضح أن زيارته لقرغيزستان جاءت لتفقد العديد من المشاريع التي تنفذها لجنة مسلمي آسيا الوسطى هناك، كما أنها هي الجهة المشرفة على مشروع ( تدفئة الشتاء )، والذي تم من خلاله حتى الآن توزيع (721) طناً من الفحم على الأسر الفقيرة المحتاجة وأسر الأيتام في (7) مناطق في ولايات مختلفة في قيرغيزستان، وقد بلغ عدد هذه الأسر ما يقارب من (1442) أسرة، كذلك تم التوزيع على بعض المرافق مثل: المراكز والمدارس الإسلامية والمساجد.
وأهاب بكل من يستطيع المشاركة في هذه الحملة من أبناء الشعب الكويتي المحب للخير أن يتواصل مع ادارة الحملة على الهواتف المخصصة لذلك.
وفي نهاية تصريحه أهاب بأهل الخير والإحسان إلى مد يد العون والمساعدة لإخوانهم هناك، وذلك عن طريق المساهمة في تبني المشاريع الخيرية والدعوية التي تقوم بها اللجنة.


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