إضراب عمال النظافة بسبب الرواتب المتأخرة

وطن النهار

نفذ عدد من العمالة الوافدة على عقود التنظيم، صباح أمس، عملية إضراب واسعة احتجاجا على احدى الشركات الموردة للأيدي العاملة نظير النهج الذي يتبعه بعض المسؤولين لديها في مضايقتهم والتأخر في دفع مستحقاتهم المالية، الأمر الذي دفع الهيئة العامة للقوى العاملة للتدخل وتهدئة العمالة وفك النزاع بين الأطراف.

في هذا السياق، وفيما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول اقتحام عمالة النظام مبنى هيئة القوى العاملة للمطالبة بحقوقهم المالية، نفت الأخيرة ما تم تداوله، مؤكدة أن الاضراب نفذ في مبنى الشركة المسؤولة عن العمالة، موضحة أن الدافع وراء الاضراب مشكلة قانونية بين مسؤولي الشركة والعمالة، غير ان الجهات المختصة في الهيئة تدخلت لانهاء المشكلة.

وأكدت مصادر لـ «النهار» ان الإضراب الذي نفذه عمال النظافة امس في مقر الشركة المعنية كان نتاج ممارسات خارجة عن القانون انتهجها بعض المسؤولين في الشركة من شأنها الضغط على حرية العمالة وعدم السماح لهم بالخروج خارج اوقات الدوام المحدد لهم، الامر الذي أثار حفيظة العمالة والقيام بعملية الاضراب وسط غضب الكثير منهم في ظل تأخر الشركة عن صرف رواتبهم في مواعيدها.

