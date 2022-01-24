ربط إلكتروني بين البلدية وجمعية المهندسين

وطن النهار

كشف رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل عن اتفاق تم بين بلدية الكويت والجمعية على اتمام عملية الربط الإلكتروني لانجاز معاملات اعتماد المهندسين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص والتجديد للجمعية كجهة وحيدة لاختبار واعتماد المهندسين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص.

واضاف في تصريح صحافي بعد اللقاء الذي عقده مع مدير عام البلدية أحمد المنفوحي بمقر البلدي إن الجمعية تثمن عاليا الدور المميز والانجاز المهني للزميل مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي واعتماد لجنة مزاولة المهنة الهندسية التجديد للجمعية كجهة فحص واختبار وحيدة للمهندسين الراغبين بالعمل في المجال الاستشاري والهندسي في القطاع الخاص، لافتا الى أن هذا القرار يتوافق ولائحة مزاولة المهنة الهندسية المعتمدة من قبل بلدية الكويت والقرارات المنظمة للعمل المهني الهندسي- الاستشاري.

وأشاد العتل، بالتجاوب السريع من قبل البلدية لميكنة العمل والاستعداد للتعاون والربط الالكتروني مع اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية لمتابعة انجاز اعتماد المهندسين الراغبين بالحصول على شهادات لمن يهمه الأمر لتقديمها الى بلدية الكويت، لافتا الى أن نهج بلدية الكويت في التحول الى الميكنة يشهد تحولا ملحوظا وأن «المهندسين» على أتم الاستعداد لدعمه والحد من أي تدخل بشري في انجاز اعتمادات المهندسين.

وأكد العتل أنه قد تم الاتفاق مع المنفوحي على التواصل المباشر من خلال ضابطي اتصال بين الجمعية والبلدية لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ، مضيفا إن الحرص على التواصل والذي لمسناه من الزميل مدير عام البلدية يضعنا أمام مسؤولية كبيرة كمجتمع مدني لدعم عمليات الميكنة والحد من التدخل البشري في أية معاملات يمكن أن ننجزها سواء مع بلدية الكويت أو مع الجهات الحكومية الأخرى.

