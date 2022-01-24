اللجنة الخماسية حررت 787 مخالفة بالشويخ الصناعية

وطن النهار

نفذت اللجنة الخماسية حملة على مخالفات الشويخ الصناعية أسفرت عن تحرير 787 مخالفة مرورية، وفصل التيار الكهربائي عن 79 كراجاً وورشة صناعية.

وقال ضابط قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية الرائد عبدالله بوحسن، إن اللجنة المشتركة نفذت حملتها بعد رصد العديد من التجاوزات الأمنية والمرورية، والصناعية في المنطقة، والتي تستوجب التعامل معها من الجهات الحكومية المساندة.

وأشار إلى أن مفتشي بلدية الكويت وضعوا 978 إنذاراً لمركبات مهملة وأخرى «سكراب» تعوق الطريق العام، فيما حرر مفتشو وزارة التجارة 56 مخالفة لكراجات وورش، لافتاً إلى أن فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء حرر 79 محضراً وفصلوا عنها التيار الكهربائي، ووضعوا 33 ملصقاً لاستدعاء أصحاب المواقع المخالفة. وأوضح بوحسن أن مفتشي الهيئة العامة للصناعة حرروا 51 محضر ضبط لمنشآت وكراجات مخالفة، فضلاً عن ضبط سكنين للعمال داخل قسائم صناعية، مشيراً إلى أن رجال مباحث الإقامة تمكنوا من ضبط 9 وافدين مخالفين لقانون الإقامة والعمل.

وتابع أن مفتشي إدارة الفحص الفني حرروا خلال الحملة 787 مخالفة مرورية، وتمكنوا من ضبط 8 مركبات 7 منها مطلوبة لجهات قضائية، وواحدة مسجل ضدها قضية سرقة في الحاسب الآلي تمت إحالتها إلى مخفر شرطة الشويخ الصناعية، مشيراً إلى أن رجال المرور تمكنوا خلال الحملة من ضبط مركبة تسير بدون لوحات، وضبط مركبة أخرى تسير بلوحات إدخال جمركي مؤقت، وإحالة شخصين إلى نظارة حجز المرور لقيادتهما مركبات دون الحصول على رخصة نهائية.

من جانبه، قال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية أحمد الشمري خلال تلك الحملات قام الفريق بتنفيذ العديد من المحاضر ورفع تعديات وقطع التيار الكهربائي نتيجة وجود عدة مخالفات تتعلق بتلك القسائم وكانت حصيلة المخالفات خلال يناير تحرير 12 مخالفة وقطع التيار عنها.

وأضاف الشمري، أن فريق العاصمة وشبكات التوزيع الكهربائي تمكنا من ضبط قسيمتين مخالفتين للقرار الوزاري رقم 121 لسنة 2017 والخاص باستبدال المصهرات بأحجام مخالفة تفوق طاقة الكيبل الرئيسي المغذي لتلك القسائم، وتم تنفيذ محاضر لتلك المخالفات وقطع التيار عن تلك القسائم.

