غابت الحكومة.. فطارت جلسة تعديل «تنظيم القضاء»

وطن النهار

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة أمس لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب اللازم لعقدها.

وكان الغانم قد وجه في وقت سابق الدعوة إلى عقد الجلسة الخاصة أمس بناء على طلب نيابي للنظر في الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون تنظيم القضاء في شأن مسائل الجنسية.

ويشمل الطلب مناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل البند الخامس من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الأمة إنه لن تكون هناك غرفة عزل مخصصة للنواب المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أثناء انعقاد الجلسات وذلك بناء على توصية وزارة الصحة «جهة الاختصاص».

جاء ذلك في تغريدة بثتها الأمانة العامة عبر حسابها في (تويتر) كشفت خلالها عن رد (الصحة) على الرسالة الموجهة من رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إلى وزير الصحة الدكتور خالد السعيد في هذا الشأن.

بدوره أوضح النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أن «اشتراط الحكومة التنسيق المسبق أو ماذا يوضع على الجلسات الخاصة من قوانين لكي تحضر مخالف للمادة 72 من اللائحة التي لم تطلب مثل هذه الشروط»، مؤكدا أن «ما يحصل هو استمرار لضرب مبدأ الفصل بين السلطات واستباحة لصلاحيات البرلمان».

من جانب آخر، أعلن رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب فايز الجمهور أن الحكومة وافقت على زيادة رأسمال بنك الائتمان، وذلك عقب مناقشة اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح بقانون في شأن زيادة رأسمال بنك الائتمان بحضور وزير المالية ومدير صندوق التنمية ومدير بنك الائتمان.

وقال رئيس اللجنة النائب فايز الجمهور في تصريح صحافي أمس «إن الحكومة تعهدت بالتعاون والموافقة على الاقتراح الذي سيعرض في الجلسة الخاصة المقرر عقدها غداً الثلاثاء، بالإضافة إلى بعض القرارات الحكومية التي سيعرضها وزير المالية في الجلسة الخاصة والتي من شأنها زيادة سيولة بنك الائتمان».

وأضاف الجمهور «متى ما كان هناك انسجام واضح بالعمل بين النواب والوزراء فسيكون في مصلحة المواطن وسيكون هناك إنجاز يفرح به أصحاب طلبات الرعاية السكنية، وبإذن الله ستكون هناك إنجازات أيضا للمواطنين عامة في جميع القضايا».

من جانب آخر، انتهى تقرير اللجنة الصحية والشؤون الاجتماعية البرلمانية إلى الموافقة على مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع الاتجار فيها الذي أحيل إليها من لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية.

وتضمن تقرير اللجنة الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة، وأوصت بضرورة قيام الحكومة والجهات المعنية بتعـديل كل القوانين واللوائح لغايات تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، ذلك أن الاتفاقية ألزمت (خاصة المادتين 4/3) الدول الأعضاء بالعمل على تعديل تشريعاتها بما يتوافق مع نصوص الاتفاقية، ومن ذلك ما يتعلق بما جاء في الشق الطبي: من ورود الاتفاقية التزامات تشريعية وعملية على الدول الأطراف تبنيها، وخاصة ماورد في المواد(31/27/26/15/14/9/7) من الاتفاقية، وهي تنص على وضع ضوابط وشروط وأحكام خاصة وإنشاء مراكز ولجان عليـا فيما يتعلق بعمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة والتعامل الطبي وكل ما يتعلق بذلك، وفي الشق القانوني: حيث جاءت الاتفاقية بعدة التزامات تستدعي: تعديل التشريعات الوطنية للتوسع في حالات تجريم نقل الأعضاء وفقاً لما جاء بالاتفاقية تنفيذاً لتعهدات الدول الأطراف.

و تقدم النائب د. هشام الصالح باقتراح برغبة في شأن قيام ديوان الخدمة المدنية بفتح سجل خاص للمتقاعدين الراغبين في وظيفة استشارية على بند المكافآت وفقاً للشروط، نص على قيام ديوان الخدمة المدنية بفتح سجل خاص للمتقاعدين المدنيين والعسكريين الراغبين في وظيفة استشارية على بند المكافآت وذلك وفقا للشروط التالية: ألا يتجاوز عمر المتقدم 65 عاما عند التسجيل، وأن تتم الاستعانة بخدماته من تاريخ بداية العمل لحين بلوغ 70 عاما من العمر كحد أقصى، وألا تقل المكافأة الشهرية عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، والحق في الجمع بين الراتب التقاعدي والمكافأة.

من جانب آخر، دعا النائب خالد المونس وزارة التربية إلى ضرورة التعاطي مع الكتب الصادرة من وزارة الأوقاف بشأن معادلة الشهادات الصادرة من دور القرآن الكريم أكاديميا، مؤكدا أن التأخير ليس في صالح ما يقارب 6000 آلاف دارس يمثلون عمق التعليم الديني التخصصي في البلاد.

وقال المونس رغم أن غالبية الدارسين يحملون شهادات مختلفة وأن غرضهم من الدارسة إشباع فكرهم المعرفي والفكري في العلوم الشرعية لكن يظل اعتماد الشهادة الدراسية لكل الدارسين في هذه المراكز التعليمية هدفا مهماً لاسيما وأنه قد مر أكثر من خمسة عقود على انطلاق هذا النوع من الدارسة في الدور دون تحرك من قبل وزارة التربية.

واعتبر المونس أن معادلة الشهادات الدراسية لدور القرآن الكريم بالثانوية العامة سيحقق أحلام مجموعة كبيرة من الدارسين ويسهم في تكويت هذا القطاع الشرعي المهم سواء في تحفيظ القرآن أو الاستعانة بهم في العمل مؤذنين بالإضافة إلى جذب الشباب الكويتي لدراسة العلوم الشرعية ومن ثم المساهمة في بناء أجيال دارسة لعلوم القرآن الكريم وفروعه.

هذ وأجلت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعها المقرر انعقاده أمس.

وكان على جدول أعمال الاجتماع، استكمال بحث مشروع قانون في شأن إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية واقتراح بقانون بشأن تعمير واستثمار جزيرة فيلكا.

