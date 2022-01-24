عواطف الربيعان: حالات التوحد.. مواهب تنتظر الاكتشاف

وطن النهار

مع انتشار حالات التوحد في العالم والكويت جزء منه، بدأ التعامل مع تلك الحالات يأخذ منحى علميا خالصا من خلال برامج علمية متخصصة تعزز السلوكيات المرغوبة وتنمي المهارات المتنوعة باعتبارها وسائل مساعدة للعلاج.

وفي الكويت هناك جهود مجتمعية مشكورة تدعم مساعي الدولة في خدمة ذوي الاحتياجات ومن بينهم مرضى التوحد، يأتي في مقدمتها ما يقوم به مركز «العب وفكر» للاستشارات النفسية والتربوية الذي يعد من المراكز المتخصصة المتميزة بادارتها الوطنية التي تعمل على تحقيق الريادة في مجال تأهيل وتعليم ذوي الاضطرابات النمائية والسلوكية من خلال فريق عمل متعدد التخصصات يعمل وفق برامج تكاملية في المجالات الذهنية والسلوكية والحركية والرياضية.

المركز يهدف الى تطوير قدرات الاطفال ومساعدتهم على ممارسة حياتهم اليومية ضمن بيئة أكثر تقبلا لاختلافاتهم، ويعمل على دمجهم في المجتمع من خلال التعليم والالعاب والنشاطات الاجتماعية، حيث يشرف على عمل الفريق نخبة من المتخصصين والاستشاريين في مجال التربية الخاصة والعلاج الوظيفي وعلاج النطق واللغة بالاضافة إلى تقديم برامج التأهيل الرياضي والحركي والموسيقى والفن.

مديرة المركز الدكتورة عواطف الربيعان قالت ان المركز يقدم العديد من الخدمات الخاصة بذوي الاعاقة وحالات التوحد ويعنى بالصحة الذهنية التي تشمل إدارة السلوك والعلاج باللعب والعلاج بالفن والعلاج السلوكي بالاضافة الى الاستشارات الخاصة بالطفولة والعائلة.

ولفتت الربيعان الى ان المركز يهتم بالتربية الخاصة ايضا من خلال التقييم والتدخل السلوكي والتربوي ووضع الخطط للتدخل المبكر كذلك تقييم فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD ووضع الخطط المناسبة لها بالاضافة الى برامج تساعد على تطوير المهارات الادراكية وتعليم مهارات «القراءة، الكتابة، الحساب» وبرامج الدمج المجتمعي من خلال الرحلات والفاعليات المتنوعة.

واكدت ان إعادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة يعتبر عاملا اساسيا ومهما ضمن اختصاصات المركز حيث تتميز برامج العمل بانتهاج العلاج الوظيفي وتعليم مهارات العناية الشخصية وتنمية المهارات الادراكية وكذلك تنمية المهارات الحركية الدقيقة والكبيرة.

واشارت د. عواطف الربيعان الى ان علاج اللغة والنطق لدى اطفال التوحد وبعض المعاقين امر مهم جدا ويحتاج الى تكثيف الجهود وقد اثبت فاعليته على الكثير من الحالات مبينة ان المركز يقدم برامج مختصة في تنمية المهارات اللغوية لدى أطفال التوحد التي تشمل علاج اللدغات وعلاج التلعثم والتأخر اللغوي.

وقالت الربيعان إن هناك خدمات مساندة ايضا يتم تقديمها في المركز مثل التربية الموسيقية والعلاج بالموسيقى من خلال العزف والغناء والتذوق الموسيقي والتربية الفنية والطباعة بالبصمات وورش الأشغال الفنية (القص واللصق) وكذلك النحت بالصلصال، مشيرة الى اهمية التربية البدنية والتدريب على السباحة وكرة القدم وكرة السلة والرياضات الاخرى، في تحسين المهارات والوضع الصحي لذوي الاحتياجات الخاصة واطفال التوحد.

ودعت اسر مرضى التوحد الى العناية الفائقة بهم، والحرص الكامل على دمجهم ضمن المحيطين بهم، لافتة الى ان من بين هؤلاء المرضى من يتمتع بمواهب دفينة يمكن ان تظهر وتتضح اذا تم اكتشافها والعناية بها.

