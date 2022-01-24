«الصحة»: حركة التنقلات في أبريل من كل عام

وطن النهار

أصدر وزير الصحة د..خالد السعيد، قراراً يقضي بأن تكون حركة التنقلات لجميع موظفي الوزارة مرة واحدة، وذلك في شهر ابريل من كل عام.

وجاء في القرار ان طلبات النقل تقدم على النموذج المعتمد مشمولاً بموافقة جهتي العمل «المنقول منها والمنقول اليها» وموافقة الوكيل المختص.

وتضمن القرار ان ترفع الطلبات خلال 15 يوما الاولى من شهر ابريل من كل عام، ولا تقبل الطلبات التي ترد قبل او بعد ذلك الموعد.

وبين ان الطلبات المستوفاة سترفع الى لجنة سيتم تشكيلها لبحث حركة التنقلات لموظفي الوزارة.

على صعيد آخر، اصدر وزير الصحة د. خالد السعيد ثلاثة قرارات وزارية بتنظيم تسجيل وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصحية وتنظيم الوصفة الطبية في القطاعين الحكومي والخاص في اطار الحرص على تطبيق افضل وأحدث المعايير العالمية لصحة الانسان وسلامته.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر لـ«كونا» ان هذه القرارات الجديدة بشأن تسجيل وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية تعتبر «نقلة نوعية في مجال تنظيم ومراقبة الأجهزة الطبية بالكويت وتتماشى مع الأنظمة والمعايير العالمية».

وأضاف ان القرار الأول يشمل ضوابط واجراءات تسجيل ورقابة الأجهزة الطبية والأجهزة المخبرية والتشخيصية الى جانب الأجهزة الطبية الحيوية «البيولوجية».

وأوضح ان القرار يصنف الأجهزة الطبية الى اربع فئات لناحية كيفية استخدامها ومدى تأثيرها على مستخدميها بحيث تتناسب والشروط الرقابية والدراسات والمتطلبات الخاصة بالتسجيل مع الفئة التي يخضع لها الجهاز الطبي.

وذكر ان القرار الوزاري الثاني بشأن تنظيم وتداول المستحضرات الصحية من شأنه مواكبة التطورات المستمرة المتبعة في الأنظمة الرقابية الدولية ويتضمن الشروط والاجراءات الواجب اتباعها لتسجيل المستحضرات الصحية والشركات المنتجة لها وآلية الرقابة عليها.

وبين ان المستحضرات الصحية هي المستحضرات الصيدلانية التي تستخدم للمحافظة على صحة الانسان او تساعد في التشخيص او الوقاية او المساهمة في علاج بعض الحالات المرضية محدودة الخطورة او لتعويض القصور في بعض الوظائف الفسيولوجية في جسم الانسان.

ولفت الى ان القرار الثالث بشأن تنظيم الوصفة الطبية حدد كذلك المعلومات الواجب توافرها في الوصفة الطبية والحالات الاستثنائية التي يسمح فيها الصرف عبر الاسم التجاري بدلا من العلمي كما حدد دور ومسؤولية الصيدلي الاكلينيكي المتخصص بمجاله.

وأفاد بأن كتابة العلاج بالاسم العلمي يستهدف تحقيق مزايا عدة من ابرزها حق المريض في معرفة الاسم العلمي والبدائل المتاحة علاوة على الحد من وقوع الأخطاء الدوائية فالاسم العلمي هو الأصل والمعروف لدى الممارسين الصحيين بينما الأسماء التجارية كثيرة وتزداد باستمرار وقد يكون من الصعب الالمام بها كلها.

وقال البدر ان من بين الجوانب الايجابية الأخرى لكتابة الوصفة بالاسم العلمي بدلا من التجاري هو تجنب تكرار صرف الأدوية ذاتها بأسماء مختلفة مما قد يؤدي الى حصول المريض على جرعة مضاعفة من الدواء وكذلك عدم التحيز او ترويج شركة دوائية معينة.

وأشار الى اهمية القرار ايضا في حل مشكلة نقص بعض اصناف الأدوية التي قد تحدث لأسباب مختلفة تتعلق بالشركة الموردة او المصنع الدوائي او اي اسباب رقابية اخرى مثل السحب او الالغاء او تعليق المنتج الى جانب مواجهة الاحتكار واتاحة خيارات دوائية عديدة للمريض.

