«السكنية»: 312 مليوناً تكاليف مشاريع العام الماضي

وطن النهار

كان حصاد السنة 2021 للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ايجابيا وفق الارقام والانجازات التي قدمتها المؤسسة بدءا من مشاريع القطاع الخاص المتعاقد عليها في المؤسسة والتي بلغت كلفتها الرأسمالية 312 مليون دينار فيما متوقع لها ايرادات 100 مليون دينار.

اما مشاريع قيد الطرح فقد بلغت كلفتها الاجمالية 213 مليون دينار والايرادات المتوقعة 120 مليون دينار، بينما تم توقيع 32 عقدا وطرح 17 مناقصة في ادارة الوثائق والعقود.

وانتهت المؤسسة خلال العام الفائت من تخطيط جزء من مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله وتبلغ مساحته 6400 هكتار والذي يحتوي على 6 قطاعات وبعدد وحدات سكنية تصل الى 24508 وحدة سكنية، اما المشاريع التي تم الانتهاء من تصميمها لتطبيقات الطاقة المتجددة فهي بيت سكني نموذجي في مدينة جابر الاحمد، و77 مبنى عاماً في غرب عبدالله المبارك، وعدد 2 مبنى في شرق تيماء. وبلغ عدد المشاريع التنفيذية خلال العام 2021 49 مشروعا، و27 مبنى عاما منجزا، و141 مباني تحت التنفيذ، و86 مبنى عاماً سلم للجهات الحكومية.

من جانب آخر، قام فريق من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعمل جولة تفقدية على بعض المصانع المعتمدة التي تتعامل معها المؤسسة في توفير المواد الانشائية للمشاريع الاسكانية وذلك في منطقة الشعيبة الصناعية للاطلاع عن كثب على السعة الانتاجية وخطوط الانتاج ومدى التزام المؤسسة بمعايير الجودة العالمية iso التي تشترط المؤسسة توفرها في المواد المستخدمة بمشاريعها الانشائية، وتأتي هذه الجولة تأكيدا لحرص المؤسسة على توفير الدعم الكامل للمواطنين المقبلين على بناء قسائمهم من توفير المواد الانشائية ذات الجودة العالية الى جانب الرقابة المشددة على اعمال المشروع والمتابعة الدورية لخطط المؤسسة في المشاريع الاسكانية حتى ينعم المواطن بالاستقرار الاجتماعي.

