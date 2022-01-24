«الائتمان» كرّم أشكناني لحصولها على شهادة دولية

وطن النهار

كرّم نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف ايلاف اشكناني على حصولها شهادة Lean Six Sigma Black Belt. وقدم المضف خالص التهاني على هذا الانجاز الذي سيعود بالنفع على الادارة بشكل خاص وعلى بنك الائتمان بشكل عام، موضحا ان هذه الشهادة عبارة عن منهجية معينة لحل المشكلات وتطوير جودة الاعمال داخل المؤسسة والهدف الأساس من هذه الشهادة هو تمكن الافراد من تطوير العمليات داخل المؤسسة واستكشاف الأخطاء وتقليلها لأقصى حد ممكن ويقوم النظام على تعريف المشكلات وقياسها ومن ثم تحليلها للتعرف الى اسبابها ومحاولة حلها. وأوضحت المتحدث الرسمي لبنك الائتمان حباري الخشتي ان المدير العام لبنك الائتمان اشاد بجهودها، وتلقت كل الدعم والتشجيع من قبل الادارة العليا. وأكدت ان الكفاءات الكويتية العاملة في البنك موضع اعتزاز للجميع، وأن الشباب كان دائما عند حسن الظن به بوصفه جزءا اصيلا وأساسيا في منظومة تطوير وتحديث آليات العمل.