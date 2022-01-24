العيدان: 4 ملايين و260 ألفاً يستخدمون الإنترنت

وطن النهار

ثمن نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات ناصر العيدان الدور المهم الذي تقوم به الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات من خلال متابعة صيانة وأعطال كابل الانترنت التابع لشركة جي سي اكس GCX والذي تعرض لقطع خارج المياه الاقليمية الكويتية، ما ادى الى تعطل في بعض الدوائر الدولية العاملة على الكابل وضعف الانترنت بالكويت. وأشار الى انه «من منطلق الدور الكبير والمهم للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، اشادت الجمعية بما قامت به الهيئة من سرعة الاستجابة لهذا القطع وسرعة التحرك لاسترجاع الانترنت في الكويت بكامل سرعته».

وفي شأن منفصل، بين العيدان ان الكويت تحتل المركز الرابع عربياً في سرعة الانترنت على المؤشر العالمي لسرعة الانترنت حول العالم، حيث بلغت سرعة الانترنت في الكويت 56.45 ميغابايت في الثانية. وقال انه وفق احصائية عالمية بلغ عدد مستخدمي الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في السوق الكويتي 4.25 ملايين في العام الجاري، من اصل 4.26 ملايين مستخدم لشبكة الانترنت.

