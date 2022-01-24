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وطن النهار

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10 سنوات سجناً لـ 3 إخوة أكرهوا شقيقتهم للتنازل عن الميراث


قضت محكمة الجنايات بحبس مواطنين ومواطنات اتهموا بحجز وخطف وتعذيب شقيقتهم لأكثر من 9 سنوات والتزوير في محررات رسمية وبنكية واكراه المجني عليها على توقيع تنازلات عن حصتها في الميراث. وتضمن الحكم سجن الأخ غير الشقيق وطليق المجني عليها 10 سنوات وسجن اخ وشقيق وشقيقة المجني عليها 7 سنوات لكل منهم والامتناع عن عقاب شقيقتين وتغريم جميع المتهمين 5000 دينار والزامهم بتعويض المجني عليها 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت. من جانبها صرحت المحامية منى عبدالله الأربش وكيلة المجني عليها بقولها: لقد آثرنا الصمت منذ بداية التحقيقات حفاظا على سرية وخصوصية موكلتي ونثمن عدالة المحكمة انصاف موكلتي التي عانت الويلات والظلم من اقرب الناس اليها وسنستمر في القضية وسنطالب بتعويض مادي يصل الى مليون دينار بعد انتهاء الحكم النهائي.


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