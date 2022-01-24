سمو نائب الأمير استقبل الغانم والخالد والجابر والمنصور

أول النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سمو نائب الأمير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور.

وبناء على تكليف صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد عقد في قصر بيان أمس اجتماع بين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل.

