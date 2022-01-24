«الدفاع» دشَّنت حملة «دمي للكويت»

أول النهار

نظمت وزارة الدفاع ممثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع هيئة الخدمات الطبية وبنك الدم تحت شعار (دمي للكويت) وتستمر أسبوعا.

وقال مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش العقيد الركن بحري محمد العوضي لـ (كونا): إن الحملة تأتي إيمانا بأهمية التبرع بالدم وانطلاقا من الدور الوطني والإنساني للجيش في العطاء والتفاني وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة.

وأضاف العوضي أن هذه الحملة تندرج ضمن سلسلة حملات التبرع بالدم السابقة التي نظمتها وزارة الدفاع وتهدف إلى تلبية احتياجات بنك الدم ودعم مخزونه بفصائل الدم المختلفة لاسيما النادرة منها. وأعرب عن الشكر لوزارة الصحة ممثلة في بنك الدم المركزي على الجهود الكبيرة التي تقوم بها مشيرا إلى أن «هذه المرة استضفنا بنك الدم المركزي في مركز تبرع بمعسكرات المباركية والأعداد المتوقعة للمتبرعين تتراوح ما بين 150 و200 متبرع يوميا حسب الطاقة الاستيعابية لبنك الدم». من جانبه أكد محمد الحرز من قسم العلاقات العامة في بنك الدم أهمية حملة (دمي للكويت) التي تنظمها وزارة الدفاع في زيادة مخزون بنك الدم الكويتي وخصوصا بالفصائل النادرة. ورحب الحرز في تصريح مماثل لـ(كونا) بحملات التبرع بالدم المشابهة التي تنظمها مختلف الجهات سواء الحكومية أو الخاصة لما تحمله من مضامين إنسانية كبيرة وإنقاذ حياة المرضى.

