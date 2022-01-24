سيبي جورج: الكويت والهند تتشاركان مواجهة «كورونا»

أول النهار

أشاد سفير الهند لدى البلاد سيبي جورج بالشراكة بين الهند والكويت في مكافحة جائحة كورونا.

جاء ذلك في ندوة اقامتها السفارة الهندية، بالتعاون مع منتدى الأطباء الهنود (IDF) مساء اول من امس لنشر الوعي حول مكافحة متغيرات كوفيد 19.

واعرب جورج في كلمته عن شكره وامتنانه لمنتدى الاطباء الهنود لكونه في طليعة الكفاح ضد الوباء في الكويت، ولعمله عن كثب مع السفارة في الكثير من الأنشطة مثل الندوات المخصصة، وحملات التوعية، ومناقشات المائدة المستديرة لتثقيف الناس حول COVID-19، وكذلك لاقامة المعسكرات الطبية و استشارات طبية مجانية عن بعد.

وأشار إلى أن الهند قدمت مؤخرًا الدفعة الثالثة من المساعدة الطبية التي تتكون من طنين من الأدوية الأساسية المنقذة للحياة إلى أفغانستان، مضيفًا أن الهند قدمت في وقت سابق 500000 جرعة من لقاح COVID 19 و1.6 طن من المساعدة الطبية لأفغانستان عن طريق منظمة الصحة العالمية.

