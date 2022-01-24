حمد الجابر.. عبور آمن

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فيما واصل رؤساء السلطات الثلاث امس اجتماعات لجنة العفو بناء على تكليف سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد،لاحت بوادر تناقص عدد مؤيدي طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر الى 18 بدلا من 19 وسط احتمالات بوقوع تناقص جديد، ما يعزز تجديد الثقة بالوزير حتى كاد الامر يكون محسوما او شبه محسوم.

اتت المفاجأة اثر تسجيل مسحة ايجابية بفيروس كورونا للنائب صيفي الصيفي احد مقدمي طلب طرح الثقة بالوزير، ما قد يدخل المجلس في جدلية منع النائب من ممارسة صلاحياته الدستورية بسبب عدم وجوده في القاعة، في ظل ما اعلنته الامانة العامة لمجلس الأمة من أنه لن تكون هناك غرف عزل مخصصة للنواب المصابين وذلك بناء على توصيات وزارة الصحة التي هي جهة الاختصاص بشأن مكافحة الأوبئة. وقالت وزارة الصحة في مذكرتها: نوصي بعدم توفير غرف عزل للنواب المصابين داخل المجلس خاصة أن الوضع الوبائي المحلي يشهد زيادة غير مسبوقة في الاصابات اليومية.

وأضافت: من الصعب التحكم في امكانية تجنب انتشار العدوى جراء مخالطة الأعضاء المصابين مع باقي الموجودين خاصة أن متحور أوميكرون شديد العدوى وسريع الانتشار.

من جهته، قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي لـ النهار ان المادة 143 من اللائحة الداخلية للمجلس تبين دور رئاسة مجلس الامة في التحقق من وجود النواب العشرة مقدمي طلب طرح الثقة بالوزير قبل عرضه على المجلس، وبالتالي يخل عدم وجود احدهم بهذا العرض.

وافاد بانه من الممكن أن يحل عضو اخر مكان العضو غير الموجود عند عرض الطلب.

واشار الفيلي الى ان هذه المسألة تأتي قياسا على مآل الاقتراح او السؤال، والاستجواب فإذا فقد العضو صفته او لم يحضر يجوز ان يُتبنى ادواره وان يحل محله عضو آخر من النواب.

ولفت الى ان عرض الطلب يكون مرتين الاولى بعد مناقشة الاستجواب والثانية عند التصويت عليه بعد مناقشة موضوع الثقة، موضحا انه لا يوجد نص يتحدث عن العرض الثاني انما يقتضيه نص المادة 143 للتأكد من ان العرض لا يزال قائما.

وفي سياق متصل اثبتت الفحوصات ايجابية مسحة النائب عدنان عبدالصمد، في حين ابلغ النائب احمد الحمد عن حالة مخالطة، ما يعني غياب الاثنين الى جانب الصيفي فضلا عما ستسفر عنه المسحات الجديدة صباح اليوم الاثنين قبيل جلسة الاسكان الخاصة غدا الثلاثاء، وجلسة طرح الثقة بوزير الدفاع الاربعاء.

بدوره قال النائب محمد المطير: بالأمس كان يسمح للناخبين المصابين بـكورونا بالتصويت لاختيار نوابهم، واليوم الحكومة ورئيس المجلس يتواطئان في منع النواب المصابين من المشاركة في الجلسات لايصال صوتهم، علما بأن توفير أجواء الأمان للنواب المصابين أيسر من توفيرها للناخبين. وعلق بقوله : تناقض جديد ولا أظنه الأخير.

من جهته، جدد النائب مبارك الخجمة ثقته بوزير الدفاع، وقال: بعد الاستماع إلى استجواب وزير الدفاع والردود عليه، أعلن تجديد ثقتي بالوزير بعيدا عن العاطفة والاندفاع السياسي غير المبرر حيث استطاع تفنيد جميع المحاور بشكل واضح.

وقال النائب فايز الجمهور إن الحكومة تعهدت باجتماع اللجنة المالية وبالتعاون والموافقة على الاقتراح بقانون بزيادة رأسمال بنك الائتمان الذي سيعرض في الجلسة الخاصة المقرر عقدها غدا الثلاثاء، بالإضافة إلى بعض القرارات الحكومية الأخرى التي سيعرضها وزير المالية في الجلسة والتي من شأنها زيادة سيولة بنك الائتمان.



وفي شأن آخر، حضّر عشرة نواب طلبا لعقد جلسة خاصة الاحد المقبل بشأن استمرار القيود على غير المحصنين ودوام سلسلة التطعيمات من دون استراتيجية حقيقية لتلقي جرعات اللقاح التعزيزية وفرض اجراءات على حرية السفر.

وقال معد الطلب النائب مهند الساير ان هذه الأمور يجب مناقشتها بجدية مع الحكومة لوضع الحلول لرفع هذه القيود. وبالأمس رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة بشأن بسط سلطات القضاء على المسائل المتعلقة بالجنسية لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة.