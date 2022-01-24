الكويت ترسم خارطة طريق لبنان.. الثقة مقابل «النأي»

الأولى

بيروت - الوكالات: أكد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر امس أن «دول الخليج لا تتدخل أبداً بالشؤون الداخلية للبنان» مشددا على اهمية «ألا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي» وفي حين تحدثت مصادر لبنانية عن رسالة خليجية عربية دولية من 15 بندا يحملها الناصر فقد اكد الرئيس اللبناني ميشال عون ترحيبه بأي تحرك يعيد العلاقات بين لبنان ودول الخليج الى طبيعتها....(طالع ص 16).

وبعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في عين التينة، امس قال وزير الخارجية «تبادلت الأحاديث مع بري بالنسبة إلى العلاقات الثنائية، وكل التحديات التي نمر بها إقليمياً ودولياً، وحول الإجراءات لبناء الثقة بين لبنان ومحيطه الإقليمي والدولي». وأضاف أن «دول الخليج لا تتدخل أبداً بالشؤون الداخلية للبنان، وزيارتي لا تخرج عن الرسائل الـ3 التي ذكرتها سابقاً، وهي أولاً تعاطف وتضامن ومحبة للشعب الشقيق، ثانياً رغبة بتطبيق سياسة النأي بالنفس وألا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي، وثالثاً رغبة لدى الجميع بأن يكون لبنان مستقراً، آمناً وقوياً، فقوته هي قوة للعرب جميعاً». وأوضح أن «هذا الأمر يصبح واقعاً، من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصلة»، لافتاً إلى أن «الأفكار نفسها التي قدمتها إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قدمتها اليوم إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، والآن إلى بري، وهي منطلقة من بعض الأفكار والمقترحات، في إطار بناء الثقة بين دول المنطقة ولبنان».

وكان الناصر اجتمع امس مع الرئيس عون في قصر بعبدا، وأكد بعد اللقاء أنه «يحمل رسالة كويتية خليجية دولية لإعادة بناء الثقة مع لبنان». واضاف في مؤتمر صحافي له «لا يوجد أي توجه للتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، ولبنان ساحة أمل للجميع وليس منصة عدوان». وتابع وزير الخارجية «نرحب باللبنانيين بكل مستوياتهم لزيارة الكويت وزيارة وزير الخارجية اللبناني ستكون ثنائية وهناك دعوة سابقة للرئيس ميقاتي». وقال الناصر إنه قدم مقترحات للرئيس اللبناني ميشال عون بشأن كيفية بناء الثقة مجددا مع لبنان.

من جهته اكد الرئيس عون ان لبنان يرحب بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي وهو ملتزم بتطبيق اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصلة وقال الرئيس اللبناني ان أفكار مبادرة «لإعادة بناء الثقة» التي نقلها الوزير الكويتي ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها، وهناك حرص لبناني ثابت على المحافظة على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية.

وفي هذا السياق كشفت مصادر لبنانية مطلعة، أن «الرسالة التي يحملها الوزير الكويتي إلى لبنان، تتكون من 15 بنداً، أكثرها يتعلق بالإصلاحات المطلوبة، بينما ينحصر بندان بسلاح حزب الله وتدخلاته في الساحة الإقليمية. وقالت المصادر إن «الرسالة تضم تشجيعاً على قبول بيروت بمضامينها، مقابل مؤازرة عربية ودولية للبنان، للخروج من أزماته الاقتصادية والسياسية.