ضوابط أمنية.. لدخول المساكن

الأولى

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، تعميماً لجميع أعضاء قوة الشرطة حدد من خلاله آليات أكثر انضباطاً في تنفيذ أوامر دخول الأماكن السكنية استنادا الى مواد دستورية وقواعد حقوقية، بما يضمن تنفيذ الواجبات الوظيفية لرجال الشرطة في الحدود التي تحافظ على حقوق وكرامة الصادر بحقهم قرار الضبط أو التفتيش.

ولفتت الوزارة في بيان لها امس إلى أنه في إطار مساعي الوزير الحثيثة لإعادة ترتيب الضوابط الأمنية المتعلقة بالحريات والحقوق المدنية وبناء على التعميم الصادر يتعين على منتسبي وزارة الداخلية المعنيين الالتزام بالتقيد بأحكام القوانين واللوائح والاوامر الصادرة إليهم من جهات الاختصاص المقررة قانوناً ووفقاً للإجراءات والضوابط القانونية والإفصاح عن صفتهم الوظيفية لذوي الشأن وإفهامهم بطبيعة مهمتهم والسند القانوني لها.

وشملت الضوابط التحلي بالمهنية والانضباط والأخلاق والتصرف بلباقة مقرونة بحزم دون تجاوز أو إساءة لاستعمال السلطة، والالتزام بما يحفظ الأمن والنظام ويحافظ على الممتلكات العامة والخاصة وعلى سمعة وكرامة الوظيفة والآداب والأعراف والعادات والتقاليد المتبعة بالمجتمع، واحترام الكرامة الانسانية وصون الحريات العامة والخاصة وحقوق الانسان.

ودعت الضوابط الى عدم القيام بأي عمل من الأعمال اللاإنسانية والمهينة وغيرها من دروب المعاملة القاسية أو التحدث بأسلوب أو ألفاظ غير لائقة ومراعاة كبار السن والنساء والأطفال وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والضحايا وتلبية نداءات الإغاثة والمساعدة وطلب العون.

وشددت الضوابط على عدم استخدام القوة إلا في حالات الضرورة وعدم اللجوء إلى استخدام السلاح إلا وفقاً للضوابط المقررة قانوناً وبما يلزم لأداء الواجب ويتناسب مع الوضع وبعد اتخاذ كل تدابير الحيطة الممكنة واستنفاد جميع الوسائل الأخرى.

ودعت لاصطحاب عناصر من الشرطة النسائية إذا كان محل تنفيذ المهام والأوامر يتواجد به عائلات تضم نساء أو أطفالا والى تنفيذ المهام والأوامر وفقاً لما تقتضيه هذه المهام من دون تجاوز حدودها الشخصية أو الزمنية أو المكانية أو الموضوعية، وبما لا يضر بمصلحة التفتيش أو القبض أو بالمهام المكلفين بها.

وأكدت الضوابط على انه يجب ان يتم تفتيش النساء بمعرفة امرأة تندب لذلك بمعرفة المحقق وأن يكون شهود التفتيش من النساء، وأن يكون تفتيش المساكن نهاراً وبعد الاستئذان ممن يشغلون المكان ولا يجوز دخولها ليلاً أو من دون استئذان إلا إذا وجد المحقق أن ظرف الاستعجال يستوجب ذلك وأنه إذا كان بالمسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، يجب ان تراعى التقاليد في معاملتهن وأن يمكنهن القائم بالتفتيش من الاحتجاب أو مغادرة السكن وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش أو المهمة ونتائجهما.