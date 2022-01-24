الموازنة المقبلة موعودة بـ«الفوائض» وانتعاش سيولة «الاحتياطي» مجدداً

الأولى

«الفوائض قريبة، مع توقعات كسر اسعار النفط لحاجز الـ90 دولاراً، هذا ما اكدته مصادر لـ«النهار»، معلنة عن توقعات حكومية بانهاء صعود الخام لـ 8 سنوات عجاف من العجز والضغط على الاحتياطي العام الذي كانت سيولته قد وصلت الى القاع أخيراً». وتوقعت المصادر، تسجيل ميزانية الكويت خلال العام المالي المقبل 2022/2023، فائضاً بحدود 3 مليارات دينار، وذلك على اساس مصروفات قدرها 20 مليار دينار واجمالي ايرادات تصل الى 23 ملياراً. وبينت انه مع ارتفاع وتيرة الطلب على النفط والتعافي شبه الكامل من متحورات «كورونا» والتعامل معها، ومع حرص الكثير من الدول على عدم العودة مجدداً للاغلاق فان الاقتصادين الصيني والأوروبي سيشهدان تعافياً كبيراً ما يجعل الطلب على النفط في صعود مستمر ومن ثم استمرار صعود الخام، مشيرة الى انه وبافتراض تسجيل 77 دولاراً للبرميل في المتوسط وبمستويات انتاجية تصل الى 2.5 مليون برميل يومياً، فانه من المتوقع تحقيق ايرادات نفطية وغير نفطية بأكثر من 23 مليار دينار.

ولفتت الى انه من المتوقع انتعاش سيولة الاحتياطي العام مجدداً واختفاء هاجس التخوف من عدم تدبير الالتزامات بسبب تراجع السيولة.

