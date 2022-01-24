وزير التجارة: تهيئة البيئة المناسبة لتطوير الاقتصاد

مال وأعمال

استقبل رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد الصقر وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان، كما حضر اللقاء النائب الأول لرئيس الغرفة عبدالوهاب الوزان، والنائب الثاني للرئيس فهد يعقوب الجوعان وإدارة الغرفة ورباح الرباح مدير عام الغرفة وحمد جراح العمر نائب المدير العام بالغرفة وعماد الزيد المدير العام المساعد.

ورحب الصقر بالوزير، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على تعزيز وترسيخ مبدأ التعاون المشترك فيما بين الغرفة والوزارة في كل ما يتعلق بتطوير الاقتصاد الوطني الكويتي انطلاقاً من دور الغرفة في تمثيل القطاع الخاص.

وقد أشار الصقر خلال لقائه مع الوزير إلى مواضيع عدة ذات أولوية تتطلب جهود مضاعفة لتحقيق التطور المنشود للاقتصاد الكويتي، حيث أكد على القطاع الصناعي والاهتمام به لما له من دور فعال للمساهمة في تنويع مصادر الدخل، كما تطرق إلى أهمية إعادة النظر في القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2020 بشأن تثبيت اسعار بيع جميع السلع الغذائية، الذي أصبح يشكل ضغطاً كبيراً على الشركات العاملة في قطاع التجزئة وذلك بسبب التضخم العالمي الذي طرأ على سلاسل التوريد.

ومن جانبه تقدم وزير التجارة بالشكر لرئيس الغرفة وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء الذي يترجم عمق العلاقة بين الغرفة والوزارة، مؤكداً على قناعة الوزارة بدور القطاع الخاص وضرورة العمل على تهيئة البيئة المناسبة له للعمل على تطوير الاقتصاد الوطني، وأوضح بأن هنالك اهتماماً بالغاً توليه الوزارة لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يهدف هذا الاهتمام الى استعادة المكانة الاقتصادية للكويت على مختلف الأصعدة. وفي نهاية اللقاء أكد الصقر استعداد الغرفة التام للتعاون مع الوزارة في كل المواضيع المشتركة ذات الطابع الاقتصادي، مقدماً شكره العميق للوزير على ما أبداه من تعاون وتفهم لمطالبات القطاع الخاص، آملاً أن تتجدد اللقاءات مع معاليه في المستقبل لمتابعة تنفيذ كل ما يخص تطوير الاقتصاد الوطني.

