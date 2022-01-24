3 مليارات دينار فائضاً متوقعاً لميزانية 2022/2023

مال وأعمال

توقعت مصادر موثوقة لـ «النهار»، تسجيل ميزانية الكويت فائضاً بحدود 3 مليارات دينار خلال العام المالي المقبل 2022/2023، وذلك على أساس مصروفات قدرها 20 مليار دينار وإجمالي إيرادات تصل إلى 23 ملياراً.

وبينت المصادر أنه مع ارتفاع وتيرة الطلب على النفط والتعافي شبه الكامل من متحورات كورونا والتعامل معها، مع حرص الكثير من الدول على عدم العودة مجدداً للاغلاق فإن الاقتصاد الصيني والأوروبي سيشهدان تعافياً كبيراً، مشيرة إلى أنه وبافتراض تسجيل 77 دولاراً للبرميل في المتوسط وبمستويات إنتاجية تصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً، فإنه من المتوقع تحقيق إيرادات نفطية وغير نفطية بأكثر من 23 مليار دينار.

ولفتت الى أنه من المتوقع انتعاش سيولة الاحتياطي العام مجدداً واختفاء هاجس التخوف من عدم تدبير الرواتب بسبب تراجع السيولة ونفاد سيولة الاحتياطي العام والتي تزامنت مع تراجعات حادة شهدتها أسعار النفط خلال عام ونصف العام منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

كما أن انتعاش أسعار النفط من شأنه ارتفاع وتيرة الإنجازات في المشاريع التنموية التي تخطط الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، والتي شهدت تأجيلاً بسبب ضغط شح السيولة الذي عانته الميزانية العامة.

وقد شهدت الميزانية 8 سنوات عجاف، تكبد خلالها المال العام للدولة عجزاً قياسياً مزمناً وحاداً بلغ قرابة 40 مليار دينار منذ العام 2014/2015 وحتى 2021/2022، حيث من المتوقع أن يشهد العام المالي الحالي عجزاً قدره 4 مليارات دينار نزولاً من مستوياته المقدرة في الميزانية البالغة 12.1 مليار دينار.

ويتزامن ارتفاعات أسعار النفط حرص حكومي على ترشيد الإنفاق وضبط مواطن الهدر في الميزانية، عبر تخفيض مستهدف قدره 2.3 مليار دينار، والتي تشكل 10% من إجمالي مصروفات الميزانية، حيث تمكنت الحكومة حتى الآن من تحقيق وفر قدره مليار دينار من مجمل المصروفات في الميزانية المقدرة بواقع 23 ملياراً.

