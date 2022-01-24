تشغيل مصفاة الزور بنهاية الربع الأول من 2022

مال وأعمال

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط والكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بالوكالة المهندسة وفاء الزعابي والوفد المرافق لهما، امس، في المبنى الاداري لمصفاة الزور الجديد.

حيث اجرى الفارس برفقة الوفد المرافق له زيارة تفقدية شملت المبنى الاداري الجديد لمصفاة ومشاريع مجمع الزور النفطي، وذلك للوقوف على تطور سير العمل وآخر المستجدات استعداداً للتشغيل المرتقب المصفاة.

وكان في استقبالهم الرئيس التنفيذي للبترولية المتكاملة بالوكالة وليد البدر، نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة الزور خالد العوضي، ونائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات والغاز المسال ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والادارية بالوكالة عبدالله فهاد العجمي، الى جانب عدد من المسؤولين في الشركة.

واستمع الوزير الفارس والرئيس التنفيذي للمؤسسة بالوكالة وفاء الزعابي الى شرح قدمه مدير مجموعة المشاريع الكبرى لمصفاة الزور ابراهيم العوضي حول آخر مستجدات العمل في مشروع مصفاة الزور. كما استعرض مدير مجموعة العمليات لمصفاة الزور محمد العجمي الخطوات التشغيلية للمصفاة، وكذلك قدم مدير مجموعة العمليات للغاز المسال محمد العتيبي شرحا وافياً حول سير العمل في المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.

وانطلق الوزير والوفد المرافق له برفقة كل من الرئيس التنفيذي للمؤسسة بالوكالة وفاء الزعابي والرئيس التنفيذي للبترولية المتكاملة بالوكالة وليد البدر.

وتستعد البترولية المتكاملة حاليا الى تدشين عمليات تشغيل مصفاة الزور نهاية الربع الأول من العام الحالي، وهي اكبر مصفاة في العالم تبنى على مرحلة واحدة والذي تقوم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة على بنائها وتشغيلها حسب الخطة الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية 2040 بهدف توفير الطاقة وسد جزء من احتياجات وزارة الكهرباء والماء للوقود النظيف. حيث ستعمل المصفاة على تكرير 615 الف برميل يوميا من النفط الخام.

وبعد اكتمال مشاريع البتروكيماويات والحاقها بالمصفاة بالاضافة الى المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال سيصبح مجمع «الزور النفطي» من اكبر المجمعات النفطية التكاملية في العالم، والتي تضم مصفاة ومشاريع البتروكيماويات ومرافق لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، كما ستسهم هذه المشاريع الثلاثة في تعظيم العائد لصالح الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي وتوفير احتياجات الطاقة النظيفة المحلية فضلا عن توفر فرص عمل للكوادر الوطنية.

ويبذل العاملون في البترولية المتكاملة جهوداً كبيرة دون توقف لاستكمال بناء المجمع وتشغيل المشاريع وفق اعلى المعايير العالمية بما يحقق التميز التشغيلي يدفعهم شغفهم لجعل المزيد ممكنا للكويت.

الجدير بالذكر، ان هذه الزيارة الأولى لمعالي الوزير الدكتور محمد الفارس للبترولية المتكاملة بعد تولي معاليه حقيبة وزارة النفط للمرة الثانية. والتي تؤكد حرص الحكومة وتقديرها للدور الحيوي الذي ستؤديه الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة في دعم اقتصاد الدولة.

