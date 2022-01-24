380 مليون دينار خسائر البورصة في 4 جلسات

مال وأعمال

للجلسة الرابعة على التوالي تكتسي مؤشرات البورصة باللون الاحمر مع ارتفاع الخسائر الى 380 مليون دينار في 4 جلسات، وذلك بالتزامن مع التراجعات الحادة التي اصابت الاسواق العالمية والاقليمية من جراء بعض المخاوف من الانتشار السريع للمتحورات الخاصة بـ «كورونا» وتأثيراتها السلبية على النمو الاقتصادي العالمي.

واشار محللون الى ان السوق يشهد حاليا ضغوطات بيعية من بعض المحافظ لتأسيس مراكز سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقد تراجعت القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنحو 81 مليون دينار دينار وبنسبة 0.18 في المئة، لتنخفض من 43.277 مليار دينار إلى 43.196 مليار دينار، كما انخفضت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 52 مليون دينار وبنسبة 0.16 في المئة من 32.708 مليار دينار إلى 32.656 مليار دينار، وهبطت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.28 في المئة وبقيمة 30 مليون دينار من 10.569 مليارات دينار إلى 10.539 مليارات دينار.

وانخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.18 في المئة إلى 7350.62 نقطة، وانخفض السوق الأول 0.15 في المئة إلى 8015.27 نقطة، وسجل المؤشر الرئيسي تراجعاً بنحو 0.28 في المئة إلى 6043.5 نقطة، وتقلص «رئيسي 50» بنسبة 0.4 في المئة إلى 6319.49 نقطة.

وشهدت وتيرة التداولات تراجعاً خلال الجلسة، لتهبط السيولة بنسبة 21.3 في المئة لتصل إلى 51 مليون دينار مقابل 64.91 مليون دينار في جلسة الخميس، كما انخفضت أحجام التداول 8 في المئة لتصل إلى 267.4 مليون سهم مقابل 290.93 مليون سهم، وبلغت الصفقات نحو 10.3 آلاف صفقة.

وسجلت مؤشرات 4 قطاعات انخفاضاً أمس بصدارة الخدمات المالية بتراجع نسبته 0.59 في المئة، بينما ارتفع 6 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بنمو قدره 2.46 في المئة، في حين استقر 3 قطاعات أخرى.

وجاء سهم «المنار» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 6.91 في المئة، فيما تصدر سهم «دبي الأولى» القائمة الخضراء مرتفعاً بحوالي 8.74 في المئة.

وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 7.65 ملايين دينار مُتراجعاً بنحو 0.44 في المئة، في حين تصدر سهم «جي إف إتش» نشاط الكميات بتداول 35.71 مليون سهم مُتراجعاً بواقع 1.89 في المئة.

