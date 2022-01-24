لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية تستكمل تفعيل الاتحاد الجمركي

مال وأعمال

عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي، عبر الاتصال المرئي، اجتماعها «115 الاستثنائي» بناءً على قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والأربعين، المتضمن تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بسرعة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024م، وتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها، وفق افضل الممارسات التي تدعم استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي.

حضر الاجتماع، وزراء المالية بدول المجلس، برئاسة محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي «دولة الرئاسة حالياً»، ومشاركة د. نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي بداية الاجتماع رفع وزراء المالية بدول مجلس التعاون، شكرهم وتقديرهم لمقام المجلس الأعلى على دعمهم المستمر للعمل الخليجي المشترك، ثم جرت مناقشة المقترحات المعروضة للتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجي المشترك، وأي عقبات تواجه التنفيذ لتذليلها.

كما تم مناقشة ما توصلت اليه هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعها يوم التاسع من يناير 2022م لتفعيل عمل الهيئة ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها، وفق افضل الممارسات التي تدعم استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي، ومقترحات الأمانة العامة لاستكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، وفق برنامج زمني محدد.

